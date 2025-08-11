3.72 BYN
Государственный вандализм - в Украине продолжают уничтожать советские памятники
Автор:Редакция news.by
В Украине продолжается кампания государственного вандализма: теперь уже в Ровенской области был уничтожен или поврежден ряд памятников воинам-освободителям.
В одном случае с монумента оказались сбиты памятные надписи, в другом - фигуру солдата Красной Армии просто демонтировали.
К настоящему моменту в Украине практически уничтожены памятники, связанные с подвигом советского солдата - лишь в глухих сельских районах, по недосмотру властей, такие монументы кое-где еще сохранились.
Однако их продолжают систематически уничтожать, словно у властей Украины нет более насущных проблем. За дефицитом военных монументов, чиновники взялись за памятники писателям, ученым и космонавтам.