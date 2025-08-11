В Украине продолжается кампания государственного вандализма: теперь уже в Ровенской области был уничтожен или поврежден ряд памятников воинам-освободителям.

В одном случае с монумента оказались сбиты памятные надписи, в другом - фигуру солдата Красной Армии просто демонтировали.

К настоящему моменту в Украине практически уничтожены памятники, связанные с подвигом советского солдата - лишь в глухих сельских районах, по недосмотру властей, такие монументы кое-где еще сохранились.