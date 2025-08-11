Метеорит упал на крышу дома в американском штате Джорджия

Исследователи выразили мнение, что метеорит, приземлившийся на крышу дома в США, старше планеты Земля. Об этом пишет БЕЛТА, ссылаясь на BBC.

Как подтвердило NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства), 26 июня метеорит пролетел по небу в светлое время суток над штатом Джорджия, после чего взорвался. Сотни жителей Джорджии и соседних штатов видели полет метеорита и его взрыв.

Как сообщается, в полете быстро уменьшалась скорость метеорита, а также его размер. Когда он ударился о крышу дома в городе Макдоно, его скорость все еще составляла не менее 1 км/с. Исследователи из университета Джорджии проанализировали происхождение камня. С помощью оптического и электронного микроскопа геолог из университета Джорджии и его команда определили тип метеорита и установили, что это хондрит - самый распространенный тип каменных метеоритов, который образовался 4,56 млрд лет назад. Это говорит, что он примерно на 20 млн лет старше Земли.