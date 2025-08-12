Лукашенко: Банковская система должна способствовать росту экономики

О работе банковской системы и ситуации на финансовом рынке шла речь во Дворце Независимости 12 августа. Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад главы Нацбанка Романа Головченко.

Роман Головченко рассказал, как выполняются поручения главы государства, которые поставлены перед новым составом правления. Ситуация в финансовой сфере характеризуется как хорошая. Новому руководителю главного финансового регулятора начинать работу пришлось с дисциплины. Оценка работы банков без субъективизма только одна - это результат.

Сегодняшний разговор не отменяет глобального. Глава государства уже анонсировал, что намерен провести большое совещание со специалистами банков и руководством Нацбанка. Для Александра Лукашенко было важно узнать точку зрения Романа Головченко о ситуации в экономике в целом.

"Наша сегодняшняя встреча и ваш доклад по ситуации в стране, в области банков, финансов, не значит, что мы не встретимся на уровне Президента со специалистами и руководителями наших банков и Национального банка прежде всего, для того чтобы раз и навсегда окончательно заявить, какую политику мы будем проводить в ближайшее время и какова моя позиция в отношении Национального банка", - отметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c1ed391-cdc3-47e8-976a-90c970544b14/conversions/5dcca6c2-8015-472e-9c62-17d2f8f370f1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c1ed391-cdc3-47e8-976a-90c970544b14/conversions/5dcca6c2-8015-472e-9c62-17d2f8f370f1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c1ed391-cdc3-47e8-976a-90c970544b14/conversions/5dcca6c2-8015-472e-9c62-17d2f8f370f1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c1ed391-cdc3-47e8-976a-90c970544b14/conversions/5dcca6c2-8015-472e-9c62-17d2f8f370f1-xl-___webp_1920.webp 1920w

По его словам, один из аспектов, который необходимо дополнительно прояснить, - это назначение именно Романа Головченко на должность руководителя Нацбанка.

"Тут многие воют, и особенно беглые, "вот, не специалист, он его на банк назначил" и так далее. На все вопросы мы должны ответить", - сказал Президент.

Касательно работы самого Романа Головченко на посту председателя Правления Нацбанка глава государства обратил внимание, что его действиям, решениям и состоянию дел в банковской сфере регулярно дается экспертная оценка.

"Тут специалисты наблюдают и за тобой тоже", - заметил Александр Лукашенко.

Президент затронул тему увеличения совокупной прибыли банков в стране.

"Я, правда, не очень понимаю, это хорошо или плохо. Когда ты был премьер-министром, ты говорил, что это плохо - что деньги банки оттягивают".

"Конечно, хорошо. Мы начали прибыль банков правительством изымать и направлять их на финансирование экономики", - заверил Роман Головченко.

Роман Головченко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/437de2b5-b2a2-46df-8d1e-90b2b7abe1a2/conversions/08109442-604d-4be0-a6e9-dc93c8c7b673-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/437de2b5-b2a2-46df-8d1e-90b2b7abe1a2/conversions/08109442-604d-4be0-a6e9-dc93c8c7b673-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/437de2b5-b2a2-46df-8d1e-90b2b7abe1a2/conversions/08109442-604d-4be0-a6e9-dc93c8c7b673-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/437de2b5-b2a2-46df-8d1e-90b2b7abe1a2/conversions/08109442-604d-4be0-a6e9-dc93c8c7b673-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Это очень важно. В банках "лишних" денег быть не должно. И прибыль - все равно это от тех, кто эти деньги там хранит. В основном это так. Поэтому я в этом плане очень надеюсь, что так и будет. Экономика должна развиваться, и надо, чтобы банковская система способствовала росту экономики", - подчеркнул глава государства.

Также Президент поставил вопрос о дальнейших действиях в отношении криптовалюты и развития крипторынка. Направление на слуху не первый год, и весомость этой темы только растет.

Роман Головченко доложил об основных подходах Нацбанка в регулировании этого рынка. Глава Нацбанка ответил на актуальные вопросы о ситуации в финансовой сфере. Принимаются все необходимые решения, чтобы стимулировать инвестиционное кредитование. Практически за 6 месяцев около 3 млрд рублей вложено в инвестпроекты, которые обеспечивают добавленную стоимость. Что касается кредитования физлиц, Роман Головченко подчеркнул: оно не должно быть бесконтрольным. За полгода прирост кредитования товаров белорусского производства составил около 35 %.

Рассказал глава Нацбанка и о том, что будет со ставкой рефинансирования.

Александр Лукашенко и Роман Головченко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba0ac941-377c-4d0f-84eb-5584b5dc9959/conversions/337da357-5685-46ec-8553-b0518283e18b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba0ac941-377c-4d0f-84eb-5584b5dc9959/conversions/337da357-5685-46ec-8553-b0518283e18b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba0ac941-377c-4d0f-84eb-5584b5dc9959/conversions/337da357-5685-46ec-8553-b0518283e18b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba0ac941-377c-4d0f-84eb-5584b5dc9959/conversions/337da357-5685-46ec-8553-b0518283e18b-xl-___webp_1920.webp 1920w

"В настоящий момент мы не видим оснований для ужесточения денежно-кредитной политики. В частности, вопрос повышения ставки не стоит, возможно, даже будет принято решение о ее снижении. Национальный банк внимательно следит за ситуацией и при необходимости готов оперативно принять меры", - отметил Роман Головченко.

"Сейчас в экономике достаточно денег: в банковской системе наблюдается профицит ликвидности, поэтому денежная масса способна удовлетворить потребности экономики в инвестициях и развитии. Мы тщательно отслеживаем все происходящие процессы. В Национальном банке работают высококвалифицированные специалисты, обладающие широким набором инструментов для своевременного и адекватного реагирования на изменения ситуации", - добавил он.

Национальный банк Беларуси активно выпускает памятные и инвестиционные монеты из драгметаллов. Ранее их заказывали за рубежом. Теперь и в этом вопросе присутствует импортозамещение. На гомельском "Кристалле" отчеканили первую золотую монету. Ее глава Нацбанка преподнес Александру Лукашенко.

Александр Лукашенко и Роман Головченко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81514bd9-3b11-42de-a506-5e70f3a6efc0/conversions/08604197-067c-4ae5-8298-520b12c17d0a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81514bd9-3b11-42de-a506-5e70f3a6efc0/conversions/08604197-067c-4ae5-8298-520b12c17d0a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81514bd9-3b11-42de-a506-5e70f3a6efc0/conversions/08604197-067c-4ae5-8298-520b12c17d0a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81514bd9-3b11-42de-a506-5e70f3a6efc0/conversions/08604197-067c-4ae5-8298-520b12c17d0a-xl-___webp_1920.webp 1920w