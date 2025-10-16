Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Лукашенко потребовал от Нацбанка четкий план действий, увязанный с параметрами роста экономики

На совещании по проектам прогнозов на 2026 год Александр Лукашенко поставил перед Национальным банком задачу - разработать понятный план действий, который бы полностью соответствовал параметрам экономического роста, информирует БЕЛТА.

"Что касается денежно-кредитной политики. Роман Александрович (руководитель Нацбанка Роман Головченко. - Прим. Ред.), хочу сразу предупредить: жду от Национального банка понятного плана действий, полностью увязанного с параметрами роста экономики", - сказал Президент.

Александр Лукашенко поинтересовался, что нового руководство Нацбанка предлагает для поддержки экспортеров, какова стратегия управления золотовалютными резервами, на что идут дополнительные доходы.

