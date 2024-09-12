Максимальная урожайность сельхозкультур - какие технологии есть, но не применяются широко

Кукурузой на зерно в этом году в Беларуси засеяно почти 300 тыс. гектаров земли, причем под отечественные гибриды 21 %. Это то самое экспериментальное поле в "Александрийском", и здесь решили уравнять 50 на 50 отечественные к импортным. Высадили сразу 12 гибридов.

Что интересно, засеяли аналоги практически одномоментно с разницей в два дня. А вот убирать приходится в зависимости от степени зрелости. Первым был гибрид "Полесский 175", то есть наш, но дальше иностранцы.

"Здесь гибрид мы убираем, - показывает главный агроном ОАО "Александрийское" Алексей Слесарев. - Урожайность его 167 гектаров и влажность 32 %. Средняя урожайность по стране 90-100. Это одна из наибольших урожайностей. Страна-производитель - Франция".

Последними убирать будут белорусские сорта. В поле еще остается 4 гибрида отечественной селекции. Главный агроном "Александрийского" рассказывает - год кукурузный и в целом урожайный. В прошлом погода не дала созреть початкам. Как итог, на зерно убрали только 4 тысячи тонн. В этом планы в 5 раз больше. Около 20 тысяч тонн.

Если вернуться к эксперименту, важный момент: здесь нет лучшей или худшей кукурузы, задача - выяснить, какая из них при конкретных погодных условиях на конкретной земле выгоднее.

Алексей Слесарев:

"Если взять возделанную кукурузу на силос, импортные гибриды более озерненные, урожайность зерна немного выше."

Есть кукуруза универсальная. Ее можно и на зерно, и на силос. Оценивали по трем позициям: влажность, урожайность, созревание. С представленным на столе ознакомился и Президент. Но сперва предыстория. Он ведь уже был здесь в начале эксперимента - обследовал поля. По соседству экспериментально поля посеяли еще клевер, люцерну и смесь клевер-тимофеевку.

Кукуруза - царица полей. В свое время ею засаживали и целину, и пастбище вместо кормовых трав и злаков. Это при Хрущеве. Люди постарше помнят. Правда, как итог, тогда получили дефицит зерна, а значит, хлеба в магазинах.

У Беларуси сегодня вполне конкретная позиция по этой культуре. Сеять столько, сколько нужно, но чтоб каждое зернышко было ценным. И, конечно, желательно, чтоб семена свои.

Шутка ли, в начале нулевых их почти не было. Закупали все за границей за очень большие деньги. В 2001-м Президент поддержал идеи ученых. Так в стране появилось два кукурузокалибровочных завода - в Мозыре и Ивацевичах. Ученые, конечно, многое сделали за эти годы, но недостаточно. И показатели на экспериментальном поле в Шкловском районе это доказали.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Кукуруза неплохая, но мы отстаем от Запада".

Белорусский лидер отметил, что западный сорт кукурузы массу даст не меньше, чем белорусские чисто силосные сорта, и урожайность по зерну обойдет наши сорта. "15 % мы должны покупать западной селекции семян. Почему? Чтобы видели, на что ориентироваться. Крутили, вертели, скрещивали и так далее. Это было мое решение. Я тогда согласился с руководителями Гродненской области, что не надо опираться только на свое, потому что оно хуже, чем импортное, я тогда так считал. Сейчас если на 20 %, то это много".

Сергей Бартош, председатель Шкловского райисполкома:

"Наша селекция сегодня для средних хозяйств, в принципе, приемлема. Есть небольшое отличие по срокам созревания".

Но не только от качества семян зависит урожай культуры и вообще любой сельхозкультуры. Почва - вот о чем не стоит забывать. Ведь сколько бы удобрений ни внесли, как бы ни ухаживали, какая бы сверхтехника ни работала в поле, не будет должного внимания к земле - не получить высокую урожайность.

Проблема, которую в мире уже давно решают, в Беларуси только очертилась. Водные блюдца на пашне по весне. Если по-обывательски, лужи. Да, они высыхают, но на их месте растут сорняки. И в целом, пока мокро, эту часть техника объезжает. То есть территория выведена из севооборота. Вот эти участки и называют вымочками.

"Мы теряем примерно, не ошибиться, порой до 10 % урожая, - обозначил глава государства. - Я не знаю, как ученые там считают, но мне кажется, мы много из-за этого теряем на этих вымочках. Мы же не отсеваем их потом, как была договоренность в этом году. Как было весной, так и осталось".

Александр Лукашенко пояснил, что ежегодно вспашка почвы происходит на глубину 25-30 см. "Ниже вглубь не залазим. Образуется твердая подошва, и влага не впитывается в почву", - пояснил белорусский лидер.

Яков Яроцкий, кандидат технических наук:

"Если на поле работает комбайн, и к нему подъехал МАЗ с прицепом, чтобы выгрузиться, то в сумме, с загруженными бункерами, это 50 тонн массы. И получается, что от весны до осени по полю сейчас пошла техника очень мощная и тяжелая. И уже получается не плужная подошва, а правильно назвать, деформативное накопительное уплотнение. И уже с 5-8 сантиметров толщины переходит на 30-40".

Специалист рассказал, что замеры на данном поле показали уплотнение до 50 сантиметров. "Корни растения сегодня злаков 15-18 сантиметров. А если у нас разуплотненный слой, то кукуруза может уходить и на 5 метров в глубину. Рапс - стержневая культура, а сегодня она как бы мочковатая корневая система. Что произошло? Уплотненный слой, не могут корни пробиться, они уходят в ту сторону, разветвляются. Понятно, что урожай становится ниже планируемого", - пояснил ученый.

Водное блюдце и вымочки нужно убирать. Можно рыхлить локально, можно все поле. Прибор, который в поле продемонстрировали Президенту, индикатор плотности земли. Зеленая отметка – все благоприятная, желтая – допустимая, красная – нужно срочно принимать меры. И на этом поле такое было, но проехала специальная техника, и ситуация лучше. Все наглядно.

Прибор, кстати, позволяет и глубину проблемы понять.

Хоть где-то в Беларуси что-то внедрено, или такое еще только предлагается, рассказал кандидат технических наук Яков Яроцкий. По его словам, технология разуплотнения в зачаточном состоянии. "Я не случайно благодарил Александра Григорьевича, что он это видел, все. Особенно сверху видно. Если вам пришлось сесть в самолет, вы поднялись наверх, вы даже там заметили, где мышь по полю пробежала. Вот когда трактор, допустим, механизатор поехал, виден след. Это что? Это говорит об уплотнении. А если мы на этом следе начинаем мерить растения, мы видим, рядом, где следа не было, там больше на квадратном метре, тут меньше, потому что схожесть хуже, развитие хуже", - пояснил ученый.

Яков Яроцкий:

"Была дана команда, надо уже в программы научных исследований вводить и начинать очень серьезные исследования. В тракторе есть прибор, который регистрирует расход топлива. Мы заглубляем глубокорыхлитель. Показывает прибор 64 литра в час. Он 2,5 гектара делает за час. Разделим 64 на 2,5. Чуть ли не 28 литров на гектар. Это затратно. Но вы представляете, если я хочу получить 60, а получаю 30, а после такой обработки при всех остальных я получу 60, то вот эта прибавка окупает это".

Подобные приборы есть уже и электронные. Это значит, в перспективе агроном сможет сделать карту, оцифровать, внести в базу, и чтобы уже по этим данным рыхлила землю техника, причем при необходимости меняя глубину.

Кстати, под сельхознужды отдадут и часть линей по производству топливных пеллет. Переориентироваться можно под травяные гранулы. Это тоже из подробностей работы президента в Александрии.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

"Есть 22 пеллетных производства, есть широкая база по заготовке кормов. Эту массу можно ли на наших пеллетных производствах загранулировать. А перед этим глава государства был в хозяйстве "Парохонское" в Пинском районе. Там уже есть эта технология. Любую технологию надо обкатать. Поэтому поручение Президента конкретное - посмотрите на примере "Парохонского", можно ли задействовать это. Симбиоз сельского и лесного хозяйства. Как было в 90-е годы, заготавливали лесники, делали хвойную лапку, делали витаминную муку в форме гранул, каротин для животных".

Министр обещает в ближайшие месяц-два обкатать технологию и, конечно, по лесовосстановлению работает, эта тема по-прежнему на контроле.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"Оценки, которые делались Министерством лесного хозяйства по площади поврежденных лесных массивов оказались точными. Единственное, фактически в два раза увеличились объемы заготавливаемой древесины. И поэтому по Гомельской области в зависимости от погоды наверняка придется немножко продлить сроки непосредственно заготовки леса. Но площади лесных участков, которые нам необходимо восстановить с помощью лесных культур, на сегодняшний день понятны. Президент выслушал соответствующие доклады. 5-7 тысяч гектаров - поставлена задача в ближайший месяц восстановить фактически всей страной, толокой, как сказал Президент".

Здесь Президент личным примером подталкивает и дает старт акции "Дай лесу новое жыццё". Продлится она по 12 ноября. Цель - восстановление ветровально-буреломных участков леса. Принять участие в акции может любой. Лесхозы записывают в ряды добровольцев. Особое внимание будет уделено восстановлению леса в Гомельской и Могилевской областях. Именно они больше всего пострадали от разгула стихии.

Сергей Максимович, гендиректор могилевского ГПЛХО: