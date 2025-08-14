Военный аналитик: НАТО уже открыто заявляет, что готовится к войне с Союзным государством

"Скажем, если раньше основной легендой этих учений были различные террористические организации, якобы спонсируемые странами Запада или так называемыми третьими странами, то сейчас акцент сместился на отражение агрессии со стороны блока НАТО. Не секрет, что силы НАТО концентрируются у границ с Республикой Беларусь. На военном языке это называется обустройством театра военных действий. Все многочисленные учения, которые проводит блок НАТО, проходят исключительно под предлогом мифической угрозы со стороны Российской Федерации и Республики Беларусь, а также возможных ответных действий с нашей стороны. Причем в последние два года НАТО уже открыто заявляет, что готовится к войне с Россией и, соответственно, с Республикой Беларусь, поскольку мы Союзное государство и у нас предусмотрено множество мер по совместной обороне".