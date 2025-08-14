Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Березинском биосферном заповеднике находится единственный в Беларуси Музей меда

Сегодня православные верующие отмечают Медовый Спас - первый из трех августовских. Мед - любимое лакомство белорусов, а пчеловодство - один из развитых белорусских промыслов.

Музей меда - единственный и первый в Беларуси! На территории Березинского биосферного заповедника он появился пять лет назад - 14 августа 2020-го.

Экскурсовод Олег Шафарович с корреспондентом Натальей Бордиловской
Экскурсовод Музея меда в Березинском заповеднике Олег Шафарович

За это время волшебный домик посетили более 10 тысяч гостей, здесь проведено более полуторы тысячи экскурсий. Цифры свидетельствуют - объект востребован! О других его достижениях за пятилетку рассказал экскурсовод Олег Шафарович (подробности в видео).

