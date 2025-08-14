В Березинском биосферном заповеднике находится единственный в Беларуси Музей меда

Сегодня православные верующие отмечают Медовый Спас - первый из трех августовских. Мед - любимое лакомство белорусов, а пчеловодство - один из развитых белорусских промыслов.

Музей меда - единственный и первый в Беларуси! На территории Березинского биосферного заповедника он появился пять лет назад - 14 августа 2020-го.





Экскурсовод Музея меда в Березинском заповеднике Олег Шафарович