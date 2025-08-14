3.72 BYN
2.97 BYN
3.49 BYN
В Березинском биосферном заповеднике находится единственный в Беларуси Музей меда
Автор:Наталья Бордиловская
Сегодня православные верующие отмечают Медовый Спас - первый из трех августовских. Мед - любимое лакомство белорусов, а пчеловодство - один из развитых белорусских промыслов.
Музей меда - единственный и первый в Беларуси! На территории Березинского биосферного заповедника он появился пять лет назад - 14 августа 2020-го.
За это время волшебный домик посетили более 10 тысяч гостей, здесь проведено более полуторы тысячи экскурсий. Цифры свидетельствуют - объект востребован! О других его достижениях за пятилетку рассказал э