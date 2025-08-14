Петкевич: Очень важно всем вместе защитить свое таможенное пространство

Страны ЕАЭС продолжают работать над снижением барьеров в Союзе. Сегодня главы правительств ЕАЭС встретились на межправсовете, переговоры прошли в узком составе.

Заседание межправсовета ЕАЭС

На повестке и сегодня, и завтра самые актуальные темы - это точечные вопросы евразийской интеграции: от стратегии развития до общего рынка лекарственных препаратов. Напомним, в этом году завершается пятилетняя программа и закладывается фундамент для старта нового этапа. Это еще одна важная тема. Особое внимание таможенному регулированию, которое является постоянной темой заседаний высокого уровня.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Все проблемы, которые в мире возникают, и с таможенными пошлинами, и с контрафактом, естественно, сказываются на наших государствах. Поэтому очень важно всем вместе защитить свое таможенное пространство. Это требует адаптации законодательств и таможенных практик. Определенные цифровизации - это процессы сложные в технологическом плане, не менее сложные они и в правовом регулировании. Поэтому эти вопросы сегодня тоже рассматривались".

Заместитель премьер-министра Беларуси рассказала, что 14 августа на заседании межправсовета ЕАЭС неоднократно отмечалось, что в плане таможенного администрирования очень многие предложения белорусской стороны принимаются и рассматриваются. "Где-то мы идем впереди. И не все готовы с нами идти в ногу. Но это нас радует", - сказала она.