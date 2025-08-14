Плесень нашли в партии популярного зеленого чая

Госсаннадзор Гомеля выявил плесень в партии зеленого байхового чая известного бренда, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Госсаннадзор Гомеля в августе выявил в обращении партию продукции, несоответствующую гигиеническим требованиям по микробиологическому показателю (содержание плесеней превышает допустимый уровень). Речь идет о чае зеленом байховом "ТЕСС СТАЙЛ" в пакетиках для разовой заварки.