Баханович: Основной этап приема в вузы Беларуси практически на 100 % завершен

Основной этап приема в вузы Беларуси практически на 100 % завершен! Об этом сообщил первый замминистра образования Александр Баханович.

Число поступивших превысило 45,5 тысячи человек. Из них на бюджетной форме будут учиться более 30,5 тысячи, на платной основе - 15 тысяч.

Особое внимание уделили специальностям, которые прежде всего нужны нашей экономике. Это сельское хозяйство (зачислено рекордные 3 тысячи человек), педагогика (более 4 тысяч ) и инженерия.

Вырос и целевой прием - на 1 300 человек. Всего в этом году приняли около 9 тысяч целевиков. Каждый 5-й бюджетник на дневном - целевик!

В этом году выросло число зачисленных в вузы мотивированных и одаренных молодых людей, достигших высоких результатов во время обучения в школах и колледжах. Таких абитуриентов более 6 800. Среди них победители международных и республиканских олимпиад, медалисты, обладатели дипломов с отличием колледжей, лучшие выпускники Национального детского технопарка. Больше всего медалистов зачислили в БГУ. В топ-5 также входят БГУИР, БГМУ, БГЭУ и БНТУ.

Александр Баханович, первый замминистра образования Беларуси:

"Несколько лет назад мы видели, что есть определенные вопросы, были некоторые недоборы на эти специальности, поэтому последние несколько лет мы провели системную, комплексную работу. Сначала был сформирован план наших общих действий. В итоге в этом году мы имеем рекордно высокий набор".

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

"Результаты, которые показывают наши абитуриенты и предъявляют при поступлении в колледж для получения среднего специального и профессионально-технического образования, тоже показывают их высокий уровень подготовки. Что касается уровня среднего специального образования, то прием практически уже завершен. Более чем на 99,5 % выполнен план приема".

"У выпускников наших колледжей в последние годы есть уникальная возможность получить заочное высшее образование в сокращенный срок, - отметил Сергей Пищов. - В этом году по большинству специальностей мы сократили срок обучения в заочной форме, который сегодня составляет 3-3,5 года".