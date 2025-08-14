3.72 BYN
В Минском городском технопарке 10 предприятий представили инновационные разработки
Автор:Редакция news.by
От крупногабаритной спецтехники до строительных материалов и климатического оборудования. В Минском городском технопарке прошла встреча резидентов с представителями строительной сферы, сферы ЖКХ и проектных организаций. Десять предприятий представили инновационные разработки. Среди экспонатов - автокран на шасси "МАЗ", многооперационная лесозаготовительная машина и универсальная вакуумная техника с функцией гидроэкскаватора.
Столичные технопарки - пример интеграции промышленной территории в городскую среду, что позволяет создавать благоприятную экономику в нашей стране.