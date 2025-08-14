Какие варианты предлагают для борьбы с долгостроями в Беларуси

В 2021 году в Беларуси насчитывалось 19 незавершенных строительств, встроенно-пристроенных помещений и паркингов в многоквартирных жилых домах. Большинство объектов из этого списка находились в Минске. Такой перекос был связан в первую очередь с большими объемами жилищного строительства - в белорусской столице вводилось под 1 млн кв. м жилья.

Долгострои в Минске

"Приходилось менять и заказчиков, и искать средства, какие-то объекты пришлось снести, потому что заказчики были либо в стадии ликвидации, либо не имели средств, но отдавать объекты не хотели. Были только пустые обещания, что как-нибудь достроят, поэтому приходилось принимать и такие кардинальные решения", - рассказала заместитель начальника главного управления контроля строительства, ЖКХ и по г. Минску Комитета госконтроля Вера Мацулевич.

В 2021 году Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил достроить в кратчайшие сроки встроенно-пристроенные помещения и паркинги в многоквартирных домах. После обращений граждан в короткий срок решилась судьба шести объектов, а на остальные понадобились годы, поэтому тема долгостроев оставалась на контроле на самом высоком уровне.

На недопустимость размножения таких памятников бесхозяйственности обращал внимание ответственных Президент и во время совещания о завершении строительства проблемных объектов в Минске.

Не всегда причиной затягивания сдачи объекта является недостаток финансирования, например, как на улице Связистов, 10 в Минске. Фактически строительные работы в пристройке завершены, но оформлять акт ввода строительная компания не торопится - занимаются справками уже полгода. Магазины у дома ждали и жители двора на улице 50 лет Победы. Они почти 10 лет из окон домов видели бетонные конструкции с торчащей арматурой.

Максим Соколов, первый заместитель главы администрации Первомайского района г. Минска:

"Начиналась стройка еще в 2014 году. На этот объект пришел частный заказчик, который должен был пристроить торговый объект к жилому дому. Закончить стройку должен был в 2016 году. Объект был построен, но, к сожалению, введения в эксплуатацию не случилось. И на протяжении длительного периода заказчик приходил на заседание администрации района, обещал, что достроит, но шли годы, а ничего не двигалось с мертвой точки".

Конечно, были обоснованными жалобы граждан и в 2022 году, когда уже было принято распоряжение Президента. Заказчика тогда в очередной раз поторопили. Было предложено оперативно принять меры и завершить начатое. С этой задачей застройщик не справился, и уже в 2023 году государственный заказчик приступил к сносу долгостроя.

Максим Соколов уточнил, что после сноса объекта сделали благоустройство - проложили дорожки, построили две парковки (одну вдоль улицы 50 Лет Победы, вторую - на дворовой территории). Сейчас от граждан в администрацию поступают благодарственные письма, потому что на том месте фактически стоял объект (котлован до 6 м глубиной) с железобетонными конструкциями, который хоть и был огорожен, но на территорию все равно можно было проникнуть из-за повреждения ограждения, например, ветром.

То ли не рассчитали финансовые силы, то ли человеческий ресурс, но аналогичная судьба ожидала и пристройку к дому 58 по улице Харьковская.

Находясь долгое время в неприглядном состоянии, заброшки начинают представлять угрозу жизни и здоровью граждан, поэтому реакция на вполне обоснованное обращение в этой области должна быть незамедлительной.

Безусловно, снос - крайняя мера. Есть и другие варианты разрешения проблемы, а строительство объектов, сохранивших свою актуальность и имеющие перспективного заказчика, успешно завершают.

Долгострой в Гомеле

Строительный объект в Гомеле - красноречивое подтверждение тому, как государству приходится достраивать объекты за недобросовестным частником. Решающим в реализации всего, что было обещано людям, стал указ Президента. Иначе все, кто мечтал о собственных квадратных метрах, остались бы без жилья и без денег.

Это история с хвостом и уголовной статьей для застройщика. Начиналась она в 2014-м, когда одно из гомельских обществ с ограниченной ответственностью получило право построить два десятиэтажных дома с подземным паркингом. Из дополнительных условий, которые компании нужно было выполнить на пути к реализации проекта, значился снос небольшого пятна частного сектора и расселение его жильцов.

Улица Тельмана в Гомеле - комфортный центр. Там жилье - мечта, которая для многих, кто претендовал, до сих пор так и не сбылась.

"Был построен один жилой дом и часть подземной автостоянки. При этом этот застройщик продолжил реализовывать жилищные облигации гражданам, необоснованно завладев их денежными средствами. В рамках рассмотрения обращений пострадавших граждан финансовой милицией Гомельской области в отношении руководителя данного застройщика было возбуждено уголовное дело. Приговором суда он осужден за мошенничество", - рассказал начальник управления Комитета госконтроля Гомельской области Дмитрий Прикота.

Сегодня второй дом достраивает Гомельский домостроительный комбинат, а что касается пристройки, то государство достраивает и эту обязательную часть. Дольщики же с неиспользованными облигациями получат квартиры в новостройке в первую очередь, а метр площади для них продадут по себестоимости. Для удешевления подрядчики отказались от подземного паркинга, который был запланирован изначально. Сотни квадратов встроенного подземного помещения будут перепрофилированы под коммерческие объекты.

Это резонансная ситуация не только для Гомеля, но и всей Беларуси, когда под удар из-за недобросовестного застройщика попадали простые люди. Сегодня строители вынуждены исправлять "наследие", доставшееся от непорядочных застройщиков.

Но стоит сказать, что за четыре года количество долгостроев в Беларуси сократилось в 10 раз. И речь не только о жилых домах, серьезного прогресса удалось достичь и на промышленных, сельскохозяйственных, социальных и других недостроенных объектах. Такая тенденция красиво вписывается в Год благоустройства, когда с комфортом для граждан не менее важно обеспечить и безопасность.