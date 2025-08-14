3.72 BYN
2.97 BYN
3.49 BYN
Какие варианты предлагают для борьбы с долгостроями в Беларуси
В 2021 году в Беларуси насчитывалось 19 незавершенных строительств, встроенно-пристроенных помещений и паркингов в многоквартирных жилых домах. Большинство объектов из этого списка находились в Минске. Такой перекос был связан в первую очередь с большими объемами жилищного строительства - в белорусской столице вводилось под 1 млн кв. м жилья.
Долгострои в Минске
"Приходилось менять и заказчиков, и искать средства, какие-то объекты пришлось снести, потому что заказчики были либо в стадии ликвидации, либо не имели средств, но отдавать объекты не хотели. Были только пустые обещания, что как-нибудь достроят, поэтому приходилось принимать и такие кардинальные решения", - рассказала заместитель начальника главного управления контроля строительства, ЖКХ и по г. Минску Комитета госконтроля Вера Мацулевич.
В 2021 году Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил достроить в кратчайшие сроки встроенно-пристроенные помещения и паркинги в многоквартирных домах. После обращений граждан в короткий срок решилась судьба шести объектов, а на остальные понадобились годы, поэтому тема долгостроев оставалась на контроле на самом высоком уровне.
На недопустимость размножения таких памятников бесхозяйственности обращал внимание ответственных Президент и во время совещания о завершении строительства проблемных объектов в Минске.
Максим Соколов, первый заместитель главы администрации Первомайского района г. Минска:
"Начиналась стройка еще в 2014 году. На этот объект пришел частный заказчик, который должен был пристроить торговый объект к жилому дому. Закончить стройку должен был в 2016 году. Объект был построен, но, к сожалению, введения в эксплуатацию не случилось. И на протяжении длительного периода заказчик приходил на заседание администрации района, обещал, что достроит, но шли годы, а ничего не двигалось с мертвой точки".
Конечно, были обоснованными жалобы граждан и в 2022 году, когда уже было принято распоряжение Президента. Заказчика тогда в очередной раз поторопили. Было предложено оперативно принять меры и завершить начатое. С этой задачей застройщик не справился, и уже в 2023 году государственный заказчик приступил к сносу долгостроя.
Максим Соколов уточнил, что после сноса объекта сделали благоустройство - проложили дорожки, построили две парковки (одну вдоль улицы 50 Лет Победы, вторую - на дворовой территории). Сейчас от граждан в администрацию поступают благодарственные письма, потому что на том месте фактически стоял объект (котлован до 6 м глубиной) с железобетонными конструкциями, который хоть и был огорожен, но на территорию все равно можно было проникнуть из-за повреждения ограждения, например, ветром.
То ли не рассчитали финансовые силы, то ли человеческий ресурс, но аналогичная судьба ожидала и пристройку к дому 58 по улице Харьковская.
Находясь долгое время в неприглядном состоянии, заброшки начинают представлять угрозу жизни и здоровью граждан, поэтому реакция на вполне обоснованное обращение в этой области должна быть незамедлительной.
Безусловно, снос - крайняя мера. Есть и другие варианты разрешения проблемы, а строительство объектов, сохранивших свою актуальность и имеющие перспективного заказчика, успешно завершают.
Долгострой в Гомеле
Строительный объект в Гомеле - красноречивое подтверждение тому, как государству приходится достраивать объекты за недобросовестным частником. Решающим в реализации всего, что было обещано людям, стал указ Президента. Иначе все, кто мечтал о собственных квадратных метрах, остались бы без жилья и без денег.
Это история с хвостом и уголовной статьей для застройщика. Начиналась она в 2014-м, когда одно из гомельских обществ с ограниченной ответственностью получило право построить два десятиэтажных дома с подземным паркингом. Из дополнительных условий, которые компании нужно было выполнить на пути к реализации проекта, значился снос небольшого пятна частного сектора и расселение его жильцов.
Улица Тельмана в Гомеле - комфортный центр. Там жилье - мечта, которая для многих, кто претендовал, до сих пор так и не сбылась.
"Был построен один жилой дом и часть подземной автостоянки. При этом этот застройщик продолжил реализовывать жилищные облигации гражданам, необоснованно завладев их денежными средствами. В рамках рассмотрения обращений пострадавших граждан финансовой милицией Гомельской области в отношении руководителя данного застройщика было возбуждено уголовное дело. Приговором суда он осужден за мошенничество", - рассказал начальник управления Комитета госконтроля Гомельской области Дмитрий Прикота.
Это резонансная ситуация не только для Гомеля, но и всей Беларуси, когда под удар из-за недобросовестного застройщика попадали простые люди. Сегодня строители вынуждены исправлять "наследие", доставшееся от непорядочных застройщиков.
Но стоит сказать, что за четыре года количество долгостроев в Беларуси сократилось в 10 раз. И речь не только о жилых домах, серьезного прогресса удалось достичь и на промышленных, сельскохозяйственных, социальных и других недостроенных объектах. Такая тенденция красиво вписывается в Год благоустройства, когда с комфортом для граждан не менее важно обеспечить и безопасность.
Долгострои: кто сегодня исправляет начатое давно. Как исключают затягивание сроков сдачи объектов. Как решают вопрос с "наследием" безответственных застройщиков. Об этом и не только смотрите в новом выпуске проекта "На контроле Президента".