Подписания документов по итогам встречи Путина и Трампа не планируется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что в ходе российско-американского саммита будут обсуждаться вопросы, связанные с решением кризиса в Украине, и добавил, что Путин и Трамп очертят тот круг договоренностей и пониманий, которых им удастся достичь в ходе переговоров. В свою очередь, спецпредставитель президента России Дмитриев отметил, что в ходе российско-американского саммита важно, чтобы Вашингтон услышал позицию Кремля. Исход встречи Путина и Трампа предопределит уровень мировой безопасности, уверены в Венгрии.

"Сама по себе эта встреча - хорошая новость, потому что до тех пор, пока лидеры ведущих держав могут разговаривать друг с другом лицом к лицу, шансы на третью мировую всегда меньше, чем когда они не говорят. Именно поэтому было крайне безответственно и опасно то, что предыдущий демократический президент США отказался от разговоров с российским лидером. Мы можем быть уверены в одном. Для того чтобы Европа была в безопасности в будущем, партнерство с Россией необходимо".