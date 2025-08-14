3.72 BYN
2.97 BYN
3.49 BYN
Трамп оценил вероятность успеха встречи с Путиным в 75 %
Автор:Редакция news.by
Трамп оценил вероятность успеха встречи с Путиным на Аляске в 75 %. Хозяин Белого дома заявил, что пока не уверен в возможности достичь соглашения о немедленном прекращении огня в конфликте в Украине. Он намерен дать возможность Москве и Киеву самим обсуждать возможное соглашение.
При этом при достижении прогресса на саммите с Путиным он позвонит Зеленскому для организации второй встречи. По словам Трампа, для этого рассматриваются три возможные локации.
Проще всего было бы провести ее тоже на Аляске.