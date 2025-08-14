3.72 BYN
Зачем Польше и Прибалтике военная истерия вокруг учений "Запад-2025", рассказал эксперт
Беларусь продолжает вести миролюбивую политику и открыто заявляет о том, что не имеет территориальных претензий к странам-соседям и готова поддерживать дружеские отношения.
Почему нас не слышат и не скрывают готовности развязать войну? Своим мнением поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Руслан Шкодин.
Руслан Шкодин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"В Польше и странах Балтии, граничащих с нами, продолжается военная истерия. На этот раз поводом для нее стали совместные российско-белорусские учения. Складывается впечатление, будто они никогда о них не слышали и будто такие учения проходят впервые. По крайней мере, именно так они это преподносят. Хотя на самом деле подобные мероприятия давно являются частью совместной боевой подготовки: на них отрабатывается взаимодействие группировок войск при отражении агрессии, и проводятся они уже не первый десяток лет".
Однако, по словам парламентария, все это используется лишь как предлог для дальнейшей милитаризации этих стран. "Наше военное ведомство постоянно отмечает рост численности войск на сопредельных территориях, подготовку инфраструктуры, увеличение оборонных бюджетов, закупку вооружений - словом, все, что сопровождает подготовку к войне", - подчеркнул Руслан Шкодин.