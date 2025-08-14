"В Польше и странах Балтии, граничащих с нами, продолжается военная истерия. На этот раз поводом для нее стали совместные российско-белорусские учения. Складывается впечатление, будто они никогда о них не слышали и будто такие учения проходят впервые. По крайней мере, именно так они это преподносят. Хотя на самом деле подобные мероприятия давно являются частью совместной боевой подготовки: на них отрабатывается взаимодействие группировок войск при отражении агрессии, и проводятся они уже не первый десяток лет".