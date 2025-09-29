Машиностроение в центре внимания - программный директор рассказал о ключевых темах ИННОПРОМ

"Почти все годы существования выставки белорусские производители находятся с нами, поэтому мы часто говорили, что было бы здорово организовать выставку в Беларуси. Мы очень старались, чтобы первый блин не вышел комом. По итогу удалось создать огромную выставку, в которой принимают участие не только российские и белорусские компании, но и производители из стран Евразийского союза" , - отметил Антон Атрашкин.

Особый акцент на выставке будет сделан транспортному машиностроению. Это та отрасль, которая динамично развивается во всем мире. "Если еще лет пять назад электротранспорт был экзотикой, сейчас во всех крупных городах очень много электротранспорта. Пассажирский транспорт - тоже важнейшая тема. И это именно та отрасль, где российские и белорусские производители очень много сотрудничают друг с другом. Именно поэтому и продукт получается высококонкурентный, который очень легко продается не только в России и Беларуси, но и в других странах мира", - подчеркнул программный директор ИННОПРОМ.