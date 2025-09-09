3.69 BYN
3.02 BYN
3.54 BYN
Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" пройдет в Минске в конце сентября
О перспективах странкостроительной отрасли до 2030 года будут говорить за круглым столом в белорусской столице в рамках проведения международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Беларусь". С 29 сентября по 1 октября форум пройдет в Минском международном выставочном центре BELEXPO.
Участие уже подтвердили губернаторы десяти российских регионов. Запланированы деловые переговоры, демонстрация техники из стран-партнеров, а также продукции отечественных предприятий: от микроэлектроники до комбайностроения.
Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси: "В Республике Беларусь в выставке примут участие более 60 предприятий, из них 25 - это предприятия системы Минпрома. В основном это наши ключевые холдинги, которые представят новые образцы продукции: как уже освоенные, так и те, которые мы планируем выводить на новые рынки вместе с партнерами. Все эти вопросы будут обсуждаться в рамках "ИННОПРОМА". Экспозиция займет около 500 квадратных метров крытых площадей, а на улице, на площади более 2 тыс. квадратных метров, будет представлена техника. Мы покажем все, что производим в Беларуси".
Министр подчеркнул, что отдельная важная тема для обсуждения - роботизация отечественной промышленности. "Мы понимаем, что именно роботизация способна дать тот импульс и те возможности, которые позволят нашей продукции быть востребованной на рынке как по цене, так и по качеству", - добавил Андрей Кузнецов.
Всего во время выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" запланировано не менее двух десятков тематических дискуссий. Главная тема - технологии и инновации.