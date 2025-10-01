3.65 BYN
Москва, Уфа, Иркутск - белорусские регионы нашли новых партнеров на "ИННОПРОМ. Беларусь"
Важные договоренности заключены на полях "ИННОПРОМ. Беларусь". Инвестиции, авиастроение, новейшие технологии, туризм и кадры - направления тематических секций с широким пулом спикеров, в том числе из регионов.
Брестская область обсудила перспективы сотрудничества с Иркутском, заключено соглашение о взаимодействии Витебской и Смоленской областей, а также совместный IT-кластер Минска и Уфы.
Александр Павлюк, заместитель гендиректора ООО "РЭНЕРА" (Россия):
"В настоящий момент мы в России строим две гигафабрики, одна будет запущена 15 декабря 2025 года в городе Неман Калининградской области, вторая будет запущена в сентябре 2026 года в "Новой Москве" Красная Пахра. У нас поставки и проекты ведутся не только с российскими компаниями, но и с белорусскими компаниями, подписана часть соглашений, которая переводит в практическую плоскость наши проекты. Компании БЕЛАЗ и Норд-Никель подписали соглашение об оптовой эксплуатации карьерных самосвалов со следующего года полностью на электрических батареях "РЭНЕРА", кроме этого у нас есть большое сотрудничество с МАЗом по электробусам. На прошлой неделе мы подписали соглашение с Белкоммунмашем".
Олеся Ладыгина, руководитель компании "Браво" (Кыргызстан):
"Это честь быть здесь, мы задали высокую планку - наши партнеры готовы предоставить нам здесь даже магазины, многие предложили открыть представительство в Беларуси, подчеркнули качество нашей продукции и то, что мы следуем трендам - у нас отличная продукция, интересные модели. Женщины подходили и говорили: "Спасибо, что вы здесь".