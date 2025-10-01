Москва, Уфа, Иркутск - белорусские регионы нашли новых партнеров на "ИННОПРОМ. Беларусь"

"В настоящий момент мы в России строим две гигафабрики, одна будет запущена 15 декабря 2025 года в городе Неман Калининградской области, вторая будет запущена в сентябре 2026 года в "Новой Москве" Красная Пахра. У нас поставки и проекты ведутся не только с российскими компаниями, но и с белорусскими компаниями, подписана часть соглашений, которая переводит в практическую плоскость наши проекты. Компании БЕЛАЗ и Норд-Никель подписали соглашение об оптовой эксплуатации карьерных самосвалов со следующего года полностью на электрических батареях "РЭНЕРА", кроме этого у нас есть большое сотрудничество с МАЗом по электробусам. На прошлой неделе мы подписали соглашение с Белкоммунмашем".