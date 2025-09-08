МТЗ создаст сборочное производство техники во Вьетнаме

Минский тракторный завод создает сборочное производство своей техники во Вьетнаме. Лицензионное соглашение уже подписано в Хошимине.

Отметим, машины МТЗ пользуются спросом во Вьетнаме еще с советских времен. На предприятии убеждены, что текущий проект будет взаимовыгодным для обеих сторон.