3.70 BYN
3.01 BYN
3.52 BYN
МТЗ создаст сборочное производство техники во Вьетнаме
Автор:Редакция news.by
Минский тракторный завод создает сборочное производство своей техники во Вьетнаме. Лицензионное соглашение уже подписано в Хошимине.
Документ предусматривает сборку трех моделей тракторов BELARUS. Также согласована поставка опытной партии тракторокомплектов.
Отметим, машины МТЗ пользуются спросом во Вьетнаме еще с советских времен. На предприятии убеждены, что текущий проект будет взаимовыгодным для обеих сторон.