МТЗ создаст сборочное производство техники во Вьетнаме

Минский тракторный завод создает сборочное производство своей техники во Вьетнаме. Лицензионное соглашение уже подписано в Хошимине.

Документ предусматривает сборку трех моделей тракторов BELARUS. Также согласована поставка опытной партии тракторокомплектов.

Отметим, машины МТЗ пользуются спросом во Вьетнаме еще с советских времен. На предприятии убеждены, что текущий проект будет взаимовыгодным для обеих сторон.

