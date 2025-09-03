"Мы должны строить соответствующие площадки". Крутой об эффективности в животноводстве

Строгая технологическая дисциплина, соблюдение санитарных норм должны стать аксиомой. Позволят их выполнять и новые комплексы по откорму крупного рогатого скота. Один из них введен в Кричевском районе.

"Без эффективной инвестиционной программы привести в порядок эти животноводческие объекты невозможно. В Могилевской области их 401, примерно 280 МТК, остальные в режиме малоэффективных ферм (будем говорить об этом прямо). И в турнирной таблице области вот эти порядка 140 объектов в следующей пятилетке мы должны привести в порядок. Чтобы это было системно и экономически эффективно, мы должны строить соответствующие площадки".