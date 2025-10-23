На Белорусско-казахстанском аграрном форуме подписаны контракты на сумму свыше 90 млн долларов

Беларусь и Казахстан углубили партнерство в агропромышленном комплексе на форуме в Астане. Об этом рассказал заместитель директора Национального центра маркетинга Евгений Русак, пишет БЕЛТА.

Первый Белорусско-казахстанский аграрный форум - знаковое событие, открывающее новый этап взаимодействия между двумя странами в агропромышленной сфере. Мероприятие направлено на укрепление двусторонних связей, развитие совместных проектов в области сельского хозяйства, агротехнологий и инновационных решений для агропромышленного комплекса.

Евгений Русак отметил, что целью форума было представить белорусский опыт развития агропромышленного комплекса, обсудить перспективы сотрудничества, обменяться знаниями, наработками, а также наладить прямые деловые контакты между представителями двух стран. "В зале присутствовали производители, экспортеры, представители торговых компаний, образовательных учреждений, а также структуры, поддерживающие международную торговлю. Мы видим интерес к белорусскому аграрному сектору и уверены, что встреча станет началом новых взаимовыгодных проектов", - уверен он.

Организатором форума выступил Национальный центр маркетинга при поддержке Посольства Беларуси в Казахстане и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. С приветственными словами к участникам форума обратился первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков. Форум объединил более 100 представителей Беларуси и Казахстана, включая руководителей профильных министерств, ведущих аграрных компаний, научно-исследовательских учреждений и деловых кругов.