На "ИННОПРОМ. Беларусь" обсудили развитие промышленной кооперации в ЕАЭС

В рамках "ИННОПРОМ. Беларусь" порядка 30 мероприятий, они пройдут в течение всех трех дней выставки.

К этому часу уже некоторые обсуждения завершены. 29 сентября стартовала деловая программа заседания Cовета по промышленной политике в Евразийском экономическом союзе.

В нем приняли участие все государства - члены союзной "пятерки" и впервые в очном формате в нем приняли участие и страны - наблюдатели ЕАЭС.

Обсудили инициативы Беларуси, озвученные в 2024 году, по части сотрудничества в области судостроения и авиастроения, также подведены предварительные итоги действия механизма финансирования промкооперации. Он бы запущен также в 2024 году, два проекта уже в стадии реализации, еще 13 - в стадии согласования.

Гоар Барсигян, министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии, поделилась подробностями.

Гоар Барсегян, член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК:

"Спустя год можно констатировать, что механизм успешно запущен. У нас на рассмотрение 13 заявок, по двум проектам уже приняты положительные решения. Они в стадии реализации с участием предприятий из России, Беларуси и Казахстана. Три проекта в сферах железнодорожного машиностроения, производства коммунальной техники и микроэлектроники с участием всех государств находятся уже в высокой степени готовности. Еще семь проектных предложений в разных сферах находятся на рассмотрении, то есть, одним словом, интерес со стороны бизнеса растет. Белорусские компании активно принимают участие во всех проектных предложениях по части поставки комплектующих, технологического оборудования, оказания строительных услуг. Отрадно, что международная выставка ИННОПРОМ проходит в первый раз в Беларуси. Я уверена, что по итогам проведенных встреч количество проектных предложений однозначно будет расти".

Первые контракты на выставке уже подписаны. Вице-премьер Беларуси Виктор Каранкевич и вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков скрепили подписями план по созданию в Cеверной столице России центра белорусской техники. Финалом деловой части 29 сентября станет главная пленарная сессия "Союз новых технологий. Создавая промышленность будущего".