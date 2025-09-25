На "ИННОПРОМ. Беларусь" зарегистрировались почти 7 тыс. участников и посетителей

В Минске готовятся к масштабному форуму. Выставочное событие - "ИННОПРОМ" стартует 29 сентября. Согласно последней информации, уже зарегистрировано около 7 тысяч участников и посетителей из 22 стран.

Но регистрация продолжается и, по оценкам организаторов, их число достигнет 10 тысяч. Помимо масштабной презентации оборудования, машин, технологий, предусмотрена большая деловая программа.

А главным событием выставки станет пленарная сессия с участием глав правительств стран ЕАЭС и СНГ.

Крупнейшая промышленная выставка

Подготовка к большой выставочной премьере в самом разгаре - Беларусь впервые принимает "ИННОПРОМ", момент, можно сказать, исторический. Крупнейшее российское деловое событие в промышленности впервые прошло в 2010 году в Екатеринбурге, и с тех пор это одна из самых имиджевых ЭКСПО в регионе.

Олеся Шангареева, директор "ИННОПРОМ. Беларусь":

"Идея о том, чтобы провести "ИННОПРОМ" в Беларуси, зародилась очень много лет назад. Насколько я помню, впервые она была озвучена в рамках "ИННОПРОМа" в Екатеринбурге в 2023 году. Фактически мы ждали открытия выставочного комплекса "БелЭкспо", чтобы у нас была продуманная площадка для проведения выставки такого масштаба. Мы видим беспрецедентный спрос среди компаний - как российских, так и зарубежных. Пришлось даже некоторым отказывать, потому что просто не хватало места на выставочные экспозиции".

Флагманы машиностроения покажут технику на открытой площадке - это три тысячи квадратных метров. Здесь к демонстрации практически уже все готово. Интересно, конечно, что же внутри, но туда журналистов пока не пускают. Все экспозиции скрыты от посторонних глаз. Организаторы хоть и держат интригу, дабы самое интересное оставить на открытие, но все же приотроют завесу тайны.

Не смотря на то, что "ИННОПРОМ" проходит в нашей стране, выставка будет с акцентом на все Евразийское пространство. Представят коллективные экспозиции Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Евразийская экономическая комиссия, Минпромторг России, а также 23 региона восточной страны-соседки.

А вот белорусская экспозиция займет целый павильон. В его центральной части будет красоваться новое решение МАЗ-Х. Там же презентуют и последнее поколение пожарно-спасательной техники с лестницей 52 метра. Будет и коллективный стенд станкостроителей, и 100 процентный низкопольный трамвай, и самый мощный трактор в мире - всего же 14 предприятий готовятся показать свою крупногабаритную технику, в том числе и ту, что сделана союзными силами, а также в рамках кооперации с Казахстаном.

Андрей Конюшко, первый замминистра промышленности Беларуси:

"Безусловно, достижения и новинки автомобилестроения, сельхозмашиностроения. Крупные карьерные самосвалы, белорусские производители покажут, что мы умеем".

Экспозиции дополнит насыщенная деловая программа - список мероприятий внушительный, собственно как и самих вопросов, которые будут обсуждать в течение трех дней. К слову, "ИННОПРОМ" это не только про достижения в автопроме или в производстве оборудования, это гораздо шире: от беспилотников и роботов до киберзащиты и искусственного интеллекта.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

"Первые контакты будут у многих происходить на этой выставке. Мы ожидаем огромное количество гостей. Уже прошли регистрацию порядка 7 тысяч. Регистрация не закончилась, она идет в режиме онлайн. Мы ожидаем порядка 10 тысяч участников. Поэтому такое количество гостей, наверное, профессиональных специалистов, покупателей, потенциальных, мы никогда еще не принимали на наших выставках".

"Вопросы, которые будут обсуждаться, будут иметь непосредственное влияние на развитие этой отрасли. В частности, там рассматриваются, как реализуются проекты совместные, будет рассматриваться вопрос о возможности распространения мер поддержки по аналогии с промышленностью на агропромышленный сектор в рамках евразийского пространства, будут рассматриваться доклады по развитию промышленности", - рассказал Павел Утюпин, замминистра иностранных дел Беларуси.