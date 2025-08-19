На Иран наложено 4268 санкций. Несмотря на серьезное давление, страна проводит независимую политику

Основа контактов Беларуси и Ирана - экономика. В прошлом году товарооборот вырос на четверть. А по итогам I квартала 2025-го динамика еще выше - уже +42 %. Также между странами за годы дипотношений подписано около 45 документов. Сегодня в работе еще около 10. Они касаются транспорта, здравоохранения, лесного хозяйства, инвестиций и других направлений.

Основа контактов Беларуси и Ирана - экономика

Экономический потенциал, несомненно, шире, если его рассматривать через политическую призму новых реалий. Членство Ирана в ШОС и БРИКС, статус наблюдателя этой страны в ЕАЭС - наши точки роста, которыми надо воспользоваться.

Иран - древнейшая цивилизация с богатейшими природными ресурсами, почти стомиллионным населением и триллионами долларов, скрытыми под землей. Страна входит в тройку мировых лидеров по запасам нефти и газа.

Здесь добывают золото, хром, серу, марганец и свинец. Всего обнаружено 68 видов минералов, что делает Иран стратегически важным для многих.





На Исламскую Республику, по данным на февраль 2023 года, наложено 4268 санкций. Несмотря на столь серьезное давление, Иран продолжает проводить независимую политику как и Республика Беларусь.

Переломным моментом и отправной точкой в развитии двусторонних отношений стал визит Александра Лукашенко в Тегеран в марте 2023 года. По итогам переговоров была подписана дорожная карта всестороннего сотрудничества до 2026 года: взаимодействие охватывает политику, экономику, науку, образование и культуру. Встреча с Али Хаменеи еще больше укрепила фундамент отношений.

Духовный лидер Ирана крайне избирателен в контактах, за ним остается последнее слово в стране.

После трагической гибели президента Раиси в результате крушения вертолета в горах все связи и договоренности между странами сохранились.

Александр Лукашенко с новым президентом Масудом Пезешкианом

С новым президентом Масудом Пезешкианом первые переговоры пройдут в октябре 2024 года на полях саммита БРИКС.

"Вы человек деятельный, если мы договоримся, сможем реализовать все наши соглашения. Еще раз поздравляю вас с победой на президентских выборах, победа была убедительной и неоспоримой. Ни американцы, ни их союзники не смогли поставить под сомнение результаты. Приглашаю Вас посетить Минск в любое удобное для Вас время. Буду рад встретить Вас там и обсудить перспективы нашего сотрудничества. Тем более, между нами никогда не было закрытых тем, мы готовы работать с вами по любым вопросам", - заявил Президент Беларуси.

Приглашение принято и, можно сказать, уже реализовано - следующий шаг вперед состоится в Минске. Два государства взаимодействуют многие годы. Общие темы, идеи и общее понимание происходящего в мире позволяют нам двигаться в одном направлении.

Для Беларуси сотрудничество с Ираном крайне важно, поскольку эта страна находится на логистическом пути с севера на юг и участвует в процессах, связанных с Каспийским морем. Это касается и нефти, и газа.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований: "Крупнейшие корпорации сосредотачивают свои интересы в этом геополитическом узле. Мы заинтересованы не только в поставках нашей продукции и предоставлении услуг, но и в развитии торговых, экономических, научных, технологических, образовательных и культурных связей. Наша задача - максимально укреплять двустороннее сотрудничество, а также взаимодействие с Ираном в рамках БРИКС и ШОС".