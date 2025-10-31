Смотреть онлайнПрограмма ТВ
На республиканском субботнике заработано более 19,6 млн рублей

Более 19,6 млн руб. заработано на республиканском субботнике, который состоялся 25 октября. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете.

Всего собрано 19,6687 млн руб., что на 6 % больше, чем в апреле текущего года.

В республиканском субботнике приняли участие 2 млн 303,7 тыс. человек.

Как сообщалось, из денежных средств, заработанных от проведения осеннего субботника, 50 % пойдут на строительство Национального исторического музея Беларуси и создание его постоянной экспозиции. Еще 50 % останутся в распоряжении облисполкомов, Минского горисполкома с возможностью их направления на конкретные объекты.

