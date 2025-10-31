3.70 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
На республиканском субботнике заработано более 19,6 млн рублей
Автор:Редакция news.by
На республиканском субботнике заработано более 19,6 млн рублейnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2bb0ab3c-2352-4f77-8cc6-a0b894af5a5b/conversions/bf80f7a6-3301-4af2-9cee-27bbfdcd6308-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2bb0ab3c-2352-4f77-8cc6-a0b894af5a5b/conversions/bf80f7a6-3301-4af2-9cee-27bbfdcd6308-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2bb0ab3c-2352-4f77-8cc6-a0b894af5a5b/conversions/bf80f7a6-3301-4af2-9cee-27bbfdcd6308-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2bb0ab3c-2352-4f77-8cc6-a0b894af5a5b/conversions/bf80f7a6-3301-4af2-9cee-27bbfdcd6308-xl-___webp_1920.webp 1920w
Более 19,6 млн руб. заработано на республиканском субботнике, который состоялся 25 октября. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете.
Всего собрано 19,6687 млн руб., что на 6 % больше, чем в апреле текущего года.
В республиканском субботнике приняли участие 2 млн 303,7 тыс. человек.
Как сообщалось, из денежных средств, заработанных от проведения осеннего субботника, 50 % пойдут на строительство Национального исторического музея Беларуси и создание его постоянной экспозиции. Еще 50 % останутся в распоряжении облисполкомов, Минского горисполкома с возможностью их направления на конкретные объекты.