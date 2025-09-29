На выставке ИННОПРОМ представлены новинки БЕЛАЗ, МТЗ и МАЗ

Беларусь участвует в выставке ИННОПРОМ с 2012 года, каждый раз представителей белорусской промышленности было все больше, в 2023 году мы стали страной-партнером, и вот в 2025 году принимаем выставку в Минске.

Почему именно сейчас? Потому что в Беларуси появился Минский международный выставочный центр. Отличная площадка, внутри все соответствует требованиям для проведения и подготовке таких мероприятий.

На открытой площадке BELEXPO можно ознакомиться с экспозицией и технологическими возможностями в промышленности Беларуси, где находится не только БЕЛАЗ, но и большая фотозона достижений союзных, белорусско-российских новинок.

К примеру, трактор МТЗ, самый мощный в линейке, буквально пару месяцев назад его видели на "Белагро" в качестве опытного образца. Сейчас он проходит испытание и приехал на ИННОПРОМ, как говорят, прямо с поля.

Туристический автобус МАЗ красного цвета - долгожданная новинка, многие российские регионы на него делали запрос. Надеемся, что на эту новинку уже будут заключены контракты.

Главное на выставке - это поиск новых партнеров, чтобы предприятия знакомились, начинали выпускать новую продукцию, обеспечивали технологический суверенитет в Беларуси, России, Союзном государстве и ЕАЭС.