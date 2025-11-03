Нацбанк Беларуси: главное - финансовая стабильность на рынке, и она будет обеспечена

В прогнозе на следующий год мы учитывали ситуацию на мировых рынках, а также у ближайшего соседа и торгового партнера - России. Об этом заявили сегодня в Министерстве экономики. Большей отдачи ждем в 2026 году от новых экспортных рынков в Африке и Азии.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси: "Ключевое то, что мы спланировали соответствующие задачи министерствам, концернам, облисполкомам: наращивание присутствия на других рынках, на рынках дальней дуги, Азии, сохраняя наши позиции умеренными. Для этого мы предусмотрели соответствующие механизмы поддержки на российском рынке. С этой даты всем предприятиям в короткое время нужно подготовить бизнес-планы".

Главное - финансовая стабильность на рынке, и она будет обеспечена. В среднесрочной перспективе мы будем стремиться к инфляции в 5 %. Об этом заявили в Национальном банке Беларуси. Значение на следующий год в 7 % во многом обусловлено ситуацией в нынешнем году, когда на общий рост цен значительно повлияли, например, мировые цены на кофе и какао-бобы.

Андрей Картун, зампредседателя правления Национального банка Беларуси: "Уже, наверное, два или три года не повышались тарифы на городские перевозки, что привело к увеличению бюджетного субсидирования данной отрасли, а фактически потребитель все меньше замечает, сколько стоит у нас пассажирский транспорт. И это все, конечно, не бесплатно. Туда же входят и цены на топливо, которые, кстати, тоже являются регулируемыми позициями. И тоже видим определенные турбулентности на мировых рынках. Поэтому все это, конечно, закладывается, и постепенно будут приниматься определенные решения с целью снижения бюджетного субсидирования и выравнивания тарифов, исходя из темпов роста заработных плат, который сложился в последние годы".

Андрей Картун подчеркнул, что для себя Национальный банк видит внутреннюю задачу: Базовая инфляция - это инфляция, которая очищена от сезонных компонентов и административно регулируемых, мы будем пробовать ее удерживать на уровне не более 5 %.

Международные резервные активы - не менее 9,2 млрд долларов