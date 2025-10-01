Нацбанк Беларуси смягчил правила приема иностранной валюты

С 1 октября белорусские банки будут принимать иностранную валюту с загрязнениями, которые светятся в ультрафиолете.

Единые требования для всех игроков финансового рынка 1 октября озвучили в Нацбанке. Поставить точку в этой теме - поручение Президента регулятору.

Ранее в Нацбанке рассказали, что было заказано специальное научное исследование в Академии наук. Его предварительный вывод гласил, что наличие элементов, видимых только в ультрафиолетовом спектре, не должно являться ограничением для приема купюр.

"Как показала практика, жалобы граждан не прекращаются по поводу того, что в одном обменном пункте купили валюту, в другом - вдруг не принимают. Поэтому мы приняли решение, и банки внесли поправки в действующее соглашение о том, что определенные требования, касающиеся применения технических средств, будут смягчаться, - прокомментировал Андрей Картун, зампредседателя правления Национального банка Беларуси. - До сегодняшнего дня было в ультрафиолете, если светится какая-то точка, то не принимали. Кассир на месте принимал решение. Если там какая-то маленькая точка, он принимал, например, а второй не принимал. Поэтому так и получалось, что у каждого разные подходы. Мы говорим сейчас, что все, что светится в ультрафиолете, должно приниматься".

Михаил Проворов, председатель Ассоциации белорусских банков:

"Наше банковское сообщество - высокий стандарт социальной ответственности перед обществом. Это была, в том числе, инициатива и банковской системы по поводу расширения этого перечня. И сегодня банки как покупают, так и продают банкноты, которые светятся в ультрафиолете".