3.71 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Нацбанк Беларуси ужесточил правила расчета долговой нагрузки граждан
Автор:Редакция news.by
Нацбанк Беларуси ужесточил правила расчета долговой нагрузки граждан.
Согласно новым требованиям, банки, микрофинансовые и лизинговые организации обязаны учитывать данные из Кредитного регистра. Кроме того, финансовые учреждения больше не смогут учитывать сведения о доходах, полученные в устной форме от родственников, работодателей или третьих лиц, в том числе по телефону.
Регулятор подчеркивает, что эти меры направлены на повышение ответственности финансовых организаций и усиление защиты прав потребителей.
Также ожидается, что нововведения помогут предотвратить чрезмерную долговую нагрузку на граждан. Новации вступят в силу с 22 ноября.