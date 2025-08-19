Нацбанк Беларуси ужесточил правила расчета долговой нагрузки граждан.

Согласно новым требованиям, банки, микрофинансовые и лизинговые организации обязаны учитывать данные из Кредитного регистра. Кроме того, финансовые учреждения больше не смогут учитывать сведения о доходах, полученные в устной форме от родственников, работодателей или третьих лиц, в том числе по телефону.