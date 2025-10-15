Нацбанк зафиксировал активный рост рублевых вкладов в сентябре

В Беларуси зафиксирован рекордный рост рублевых вкладов в сентябре. По информации Нацбанка, на 1 октября объем срочных рублевых депозитов физических лиц достиг отметки в 13,8 млрд рублей.

Сентябрь стал особенно успешным месяцем для привлечения рублевых средств населения. За этот период прирост депозитов составил 405 млн рублей, что является максимальным месячным показателем в текущем году.