Нацбанк зафиксировал активный рост рублевых вкладов в сентябре
Автор:Редакция news.by
В Беларуси зафиксирован рекордный рост рублевых вкладов в сентябре. По информации Нацбанка, на 1 октября объем срочных рублевых депозитов физических лиц достиг отметки в 13,8 млрд рублей.
Сентябрь стал особенно успешным месяцем для привлечения рублевых средств населения. За этот период прирост депозитов составил 405 млн рублей, что является максимальным месячным показателем в текущем году.
Регулятор отметил, что сохраняющаяся привлекательность процентных ставок, особенно по долгосрочным финансовым инструментам, продолжает стимулировать интерес граждан к размещению средств в национальной валюте.