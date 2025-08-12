Национальный банк Беларуси выпустил монеты "Славянка" из 24-каратного золота

Золотые монеты "Славянка" общим тиражом 6 тыс. штук выпустили в Беларуси из золота номиналом 50 и 100 рублей, сообщили в пресс-службе Национального банка.

Регулятор отметил, что монеты являются законным платежным средством и их можно использовать, например, при оплате покупок в магазине по номиналу. Они изготовлены из 24-каратного золота. Отчеканили тираж в Гомеле. Подробная информация изложена на официальном сайте Нацбанка.