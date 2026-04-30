Названы основные драйверы инфляции в первом квартале 2026 года в Беларуси

Фото: freepik.com

Какие группы товаров оказывают наибольшее влияние на инфляционные процессы, ответил в ток-шоу "Экономическая среда" заместитель председателя Национального статистического комитета Республики Беларусь Алексей Ярковец.

рост цен в беларуси по итогам первого квартала 2026 года

"Двигателем инфляции, в первую очередь, стали акцизные товары - табак, алкоголь. Наблюдался рост цен на транспортные услуги и услуги электросвязи. В мае еще вырастут услуги ЖКХ. С начала 2026 года темп роста цен на плодоовощную продукцию идет ниже, чем в 2025-м, а на некоторые товары (картофель, морковь, лук, бананы) в марте цена была ниже, чем в 2025 году", - рассказал гость ток-шоу.

Заместитель директора по научной работе ГНУ "Институт экономики НАН Беларуси", кандидат экономических наук Александр Готовский дополнил, что отечественных овощей в первом квартале 2026 года на рынке стало больше, чем было в первом квартале 2025 года. Таким образом, чуть опережающий рост цен позволил белорусским производителям нарастить собственное производство и лучше удовлетворить рынок.

Наталья Василевская, первый заместитель Министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

"Я хочу оппонировать. Удельный вес белорусских товаров в продовольственной группе выше, поэтому выше уровень цен и инфляция. Коллега привел пример. В принципе, он сопоставим с непродовольственными товарами. А рост цен за первый квартал связан с импортной инфляцией (сюда входят рыба, бананы), поэтому я защищу отечественного производителя и не буду говорить так категорично, что рост цен на продовольствие связан с ростом цен у отечественного производителя".

