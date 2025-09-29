Не конкуренция, а сотрудничество: как Россия и Беларусь вместе замещают импорт

На промышленной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь" в Минске российские и белорусские предприятия активно обсуждают новые проекты, заключают соглашения и обмениваются опытом.

Одним из участников мероприятия стал Денис Яндачев, исполнительный директор российского предприятия "НАМИ", который в интервью рассказал о значении выставки, успехах в импортозамещении и перспективах сотрудничества двух стран.

"ИННОПРОМ - это идеальное пространство для обмена опытом, обсуждения новых проектов и заключения соглашений", - отметил Денис Яндачев.

По его словам, выставка, в которой участвуют более 300 предприятий, собирает профессионалов и промышленников, создавая уникальную среду для деловых встреч и переговоров.

Для "НАМИ" мероприятие стало возможностью не только укрепить существующие связи, но и заложить основу для новых проектов. В частности, в рамках выставки запланировано подписание соглашений с белорусским предприятием МАЗ и другими производителями компонентов для автомобильной промышленности.

Говоря о прогрессе в импортозамещении, Денис Яндачев подчеркнул, что Россия и Беларусь добились значительных результатов. В рамках программ Союзного государства запущено множество проектов, направленных на создание отечественных компонентов для автомобилей.

Одним из примеров стал выпуск систем ABS и ESP, которые ранее импортировались из-за рубежа.

"Сегодня такие компоненты разработаны, производятся и поставляются нашим автопроизводителям. Это, безусловно, успешный шаг", - отметил он.

По словам Дениса Яндачева, обе страны движутся к отказу от критически важного импорта. Совместные усилия позволяют не только замещать зарубежные технологии, но и разрабатывать новые, перспективные компоненты, соответствующие современным технологическим стандартам. Автоматизация предприятий и внедрение новых технологий также играют ключевую роль в этом процессе.

На вопрос о конкуренции между Россией и Беларусью Денис Яндачев ответил, что страны не соперничают, а дополняют друг друга: "Мы находим сильные стороны каждого, объединяем усилия, чтобы получить результат лучше, быстрее и качественнее".

Такое сотрудничество позволяет создавать больше импортозамещенных продуктов не только для автомобильной промышленности, но и для других секторов.

Особое внимание "НАМИ" уделяет опыту белорусских коллег в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах. Совместно создаются испытательные лаборатории, разрабатывается новая конструкторская документация для компонентов, которые ранее не производились в обеих странах. "Опыт белорусских коллег и наше сотрудничество помогают двигаться вперед", - подчеркнул Денис Яндачев.