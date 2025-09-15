Не только для бизнеса, но и для людей: как работают крестьянско-фермерские хозяйства

Последние дни теплого сезона - это не для всех время отдыха. Для аграриев это самая настоящая "горячая" пора - с утра до ночи все в полях: и государственные производители, и частники.

Крестьянско-фермерские хозяйства вносят свой вклад в общий каравай. Частная инициатива на селе - это не только про бизнес, это еще о том, как работать на своей земле и делать ее лучше.

Приведем один из примеров таких хозяйств. В западном регионе Беларуси уборочная идет в самом разгаре. На полях, расположенных недалеко от агрогородка Лунно Мостовского района, уже больше 30 лет работает хозяйство "Горизонт". До сих пор во главе стоит основатель своего аграрного дела.

Генрих Мысливец, глава крестьянско-фермерского хозяйства "Горизонт":

"У нас в Беларуси, кроме земли, нет в изобилии каких-то ископаемых, недр с энергоносителями. У нас самый основной источник для жизни - это земля. Ну и, как Президент говорит, мы должны делать продовольственную безопасность, экономику".

И Генрих Мысливец здесь подтверждает свои слова делом. Это хозяйство - один из крупнейших производителей овощей во всей области. Свекла, капуста, картофель - на Гродненщине уж точно нет проблем с борщевым набором. Необходимые объемы закладываются в стабфонд, а что-то продается прямо с колес.

Не стоит забывать, что фермерство - это бизнес. Наибольшую выручку приносит продукция с добавленной стоимостью. Поэтому здесь не только выращивают овощи, но еще занимаются их переработкой.

"Мы делаем тертый картофель для драников. Здесь мы делаем заготовки очищенных овощей и отдаем это в столовые, в гродненские кафе, рестораны, - обозначила начальник цеха крестьянско-фермерского хозяйства "Горизонт" Марина Воронецкая. - Сейчас мы выиграли тендер на 100 т очищенного картофеля на отдел образования и на морковь".

В меню школьников Гродно будут вкусные и полезные овощи, фермер зарабатывает деньги и приносит пользу обществу и стране - тот случай, когда в выигрыше все. Таких примеров в области достаточно.

Они занимают те ниши, от которых крупные сельхозпроизводители, так называемые колхозы, отошли. Допустим, большую долю производства "Горизонт" занимает лук, капуста, столовая свекла. В сельскохозяйственных крупных организациях данный вид продукции не особо распространен. Александр Добрук, начальник управления КГК Гродненской области

Поэтому конкуренции между государственным и частным производителем бояться уж точно не стоит - каждый найдет свою нишу. Тем более, что глобальная задача у всех общая: не только обеспечение продовольственной безопасности, но и развитие села, создание рабочих мест.

Крестьянско-фермерские хозяйства - это достаточно большие коллективы. А значит, люди заняты в экономике и имеют стабильный заработок. Здесь все, как в больших хозяйствах: своих работников всегда готовы поддержать, да и району подставить плечо, те же овощи детям бесплатно завести. И пусть фермерство - это бизнес, но когда речь идет о родной земле, деньги отходят на второй план.