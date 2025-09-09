Новый велозавод появится в Беларуси: в линейке предприятия будет не менее 15 моделей

Новый велозавод появится на западе Беларуси. Компания, зарегистрированная этим летом, решила арендовать производственные мощности в свободной экономической зоне "Гродноинвест", чтобы выпускать велосипеды для масс-маркета. Суммарный объем инвестиций в рамках реализации инвестпроекта составит порядка 3 млн евро.

Ожидается, что в линейке предприятия будет не менее 15 моделей, в том числе городские велосипеды, а также горные начального уровня, гибриды, а в будущем планируется добавить и электровелосипеды.