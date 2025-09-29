3.64 BYN
Новые проекты и контракты: на ИННОПРОМ укрепили белорусско-российское промышленное партнерство
Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" в Минске стала ключевой площадкой для укрепления белорусско-российского межрегионального сотрудничества в области промышленных инноваций.
Тематическая секция, посвященная этой теме, собрала серьезный состав участников: представителей государственных органов, губернаторов из России и Беларуси, руководителей свободных экономических зон, а также бизнесменов обеих стран.
Участники презентовали новые проекты и лучшие кейсы кооперации, подчеркивая, что именно межрегиональное взаимодействие во многом определяет темпы строительства Союзного государства.
Могилевлифташ, например, связывают крепкие кооперационные цепочки с Россией и с другими странами союзной "пятерки", но на ИННОПРОМ намерены придать новый импульс взаимодействию.
Руслан Страхар, гендиректор Могилевского завода лифтового машиностроения:
"Именно благодаря межрегиональному сотрудничеству в свое время у нас появилось совместное предприятие в Санкт-Петербурге и в Нижнем Новгороде. Совместные предприятия в настоящий момент мы активно развиваем, увеличиваем локализацию, постоянно вкладывая инвестиции. И сейчас вместе с ними мы активно продвигаем наши новинки. ИННОПРОМ - замечательная площадка для того, чтобы показать наше самое современное достижение, рассказать про будущее холдинга и вместе выстраивать долгосрочное сотрудничество. В рамках этой выставки мы уже запланировали целый ряд мероприятий. Ожидается подписание контрактов, соглашений. Это касается как конкретных регионов, так и отдельных промышленных предприятий, с кем мы выстраиваем кооперационное сотрудничество".
То, что программа насыщенная, а эта площадка действительно эффективная, подтверждает и тот факт, что здесь подписание документов расписано буквально по часам. У журналистов есть точный тайминг, во сколько и каких локациях будут проходить церемонии, но с учетом масштабов Минского международного выставочного центра найти их не так уж и просто. Только на сегодняшний день запланировано порядка 10 документов - это чаще подписание контрактов как между предприятими, так и между госорганами. Здесь и дорожные карты, и планы мероприятия по активизации сотрудничества, и т.д.