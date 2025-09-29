Новые проекты и контракты: на ИННОПРОМ укрепили белорусско-российское промышленное партнерство

Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" в Минске стала ключевой площадкой для укрепления белорусско-российского межрегионального сотрудничества в области промышленных инноваций.

Тематическая секция, посвященная этой теме, собрала серьезный состав участников: представителей государственных органов, губернаторов из России и Беларуси, руководителей свободных экономических зон, а также бизнесменов обеих стран.

Участники презентовали новые проекты и лучшие кейсы кооперации, подчеркивая, что именно межрегиональное взаимодействие во многом определяет темпы строительства Союзного государства.

Могилевлифташ, например, связывают крепкие кооперационные цепочки с Россией и с другими странами союзной "пятерки", но на ИННОПРОМ намерены придать новый импульс взаимодействию.

Руслан Страхар, гендиректор Могилевского завода лифтового машиностроения:

"Именно благодаря межрегиональному сотрудничеству в свое время у нас появилось совместное предприятие в Санкт-Петербурге и в Нижнем Новгороде. Совместные предприятия в настоящий момент мы активно развиваем, увеличиваем локализацию, постоянно вкладывая инвестиции. И сейчас вместе с ними мы активно продвигаем наши новинки. ИННОПРОМ - замечательная площадка для того, чтобы показать наше самое современное достижение, рассказать про будущее холдинга и вместе выстраивать долгосрочное сотрудничество. В рамках этой выставки мы уже запланировали целый ряд мероприятий. Ожидается подписание контрактов, соглашений. Это касается как конкретных регионов, так и отдельных промышленных предприятий, с кем мы выстраиваем кооперационное сотрудничество".