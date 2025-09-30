Новые соглашения, инвестиционный кластер - второй день работы выставки "ИНОПРОМ. Беларусь"

Десятки новых соглашений, создание российско-белорусского инвестиционного кластера, строительство на рынке ЕАЭС и подготовка кадров для промышленности будущего - это только часть из тех тем, о которых сегодня говорили на "ИННОПРОМ. Беларусь". Выставка завершила второй день продуктивной работы.

Огромный павильон отвели под белорусские технологии

Минск. Сентябрь-2025. Добро пожаловать на "ИННОПРОМ. Беларусь". День второй.

Правое крыло выставочного центра отвели под белорусские разработки. Здесь их сотни - от новеньких отечественных планшетов до автомобилей. Но вот что первым делом бросается в глаза, так это мощная внушительная техника - белорусский беспилотный вертолет.

Главное назначение этих машин – доставка груза в труднодоступные районы. Она способна поднимать до 600 кг. Производители разработку называют передовой. Говорят, аналогов в мире немного.

Артем Белацкий, специалист по организационной деятельности конструкторского бюро "Беспилотные вертолеты":

"Белорусская разработка на 100 %, локализация всех комплектующих - белорусские на 95 %. У нас "заинтересанты" есть как со стороны государства, так и бизнеса. И я думаю, что общение с ними приведет к плодотворному труду в дальнейшем".

БЕЛАЗ и "Ростех" создают совместное производство беспилотных и водородных самосвалов

Будущее без водителей строит и БЕЛАЗ. Стенд жодинского гиганта расположился по соседству. Макеты белорусских самосвалов на альтернативном топливе (а именно на водороде) привлекают внимание гостей. Их, кстати, впредь будут производить в кооперации с Россией. Сегодня соглашение подписано.

Сергей Лесин, гендиректор ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-холдинг":

"Банально не хватает квалифицированных кадров, что не позволяет, например, расширять добычу полезных ископаемых в регионах Крайнего Севера, например, в очень тяжелых климатических условиях. И даже существующие проекты по добыче полезных ископаемых, они сопровождаются необходимостью создания очень больших вахтовых поселков с обслуживающим персоналом. Это все издержки, которые несут горнодобывающие компании. Беспилотные решения в разы снижают численность персонала, который должен находиться непосредственно в месте эксплуатации техники".

По разнообразию российских регионов можно спокойно изучать географию восточной страны - соседки, здесь, кажется, весь ее промышленный потенциал. Например, Смоленщина. Здесь мы, кстати, тоже увидим авиационные беспилотники и другие технологии, в которых сильна эта область. Интересуют партнеров и наши товары, в подтверждение - подписанное соглашение.

Василий Анохин, губернатор Смоленской области:

"Мы обнаружили такое для себя хорошее открытие, такую сеть товаров для дома. Мультибрендовый магазин, где сосредоточены различные бренды и производители, именно белорусские, в том числе из Витебской области. Мы для себя такое приняли решение, что так как многие смоляне ездят в том числе в Витебск, в Минск покупать различные товары народного потребления, мебель, косметику, в том числе у вас популярна детская косметика. Принять такое решение, развернуть такую сеть и на территории нашего региона".

Кыргызстан делает ставку на цифровизацию, текстиль и промышленность. Павильон в своем колоритном стиле. И здесь собрали все самое интересное, что хотели бы показать белорусам.

Георгий Шелухин, директор IT-компании (Кыргызстан):

"Минский ИННОПРОМ нас удивил своими масштабами. Масштабы довольно-таки большие, огромные. Это отличается от того, что проходит в Средней Азии. Там немножко это поменьше. И для нас здесь открываются немного другие возможности".

Нашли стенд и ЕЭК. Здесь презентуют практические результаты механизма финансовой поддержки промкооперации - это 2 проекта в железнодорожном и сельскохозяйственном машиностроении.

Виталий Вовк, заместитель директора Департамента промышленной политики ЕЭК:

"Перспективный проект "Скоростная железная дорога. Москва - Санкт-Петербург". В дальнейшем будет, наверное, Москва - Минск, надеемся. Второй проект это проект по изготовлению кабин для комбайнов Ростсельмаш. Во всех проектах участвуют белорусские наши предприятия, поставляют технологическое оборудование".

Второй день форума прошел в насыщенном ритме. Марафон деловых переговоров и подписанные документы придали новый импульс сотрудничеству в различных сферах. Например, в Ульяновске появится мультибрендовый центр с белорусскими товарами. Эту и еще с десяток тем двусторонней повестки обсудили сегодня глава Администрации Президента и губернатор российского региона.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"Это некий аналог "Первого национального торгового центра", который есть в Минске, где могли бы быть представлены все белорусские производители. Нужно подобрать площадку в Ульяновске непосредственно и оператора, который будет заниматься этим проектом".