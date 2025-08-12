О сильных сторонах Нацбанка Беларуси и задачах, которые перед ним стоят, рассказал Головченко

Председатель правления Нацбанка Роман Головченко выступил с докладом Президенту Беларуси Александру Лукашенко. Основной темой доклада стал финансовый рынок и ситуация в банковском секторе.

Роман Головченко отметил, что на данный момент идет плановая работа по выполнению показателей, которые стоят перед банковской системой в целом и перед Национальным банком как органом государственного регулирования в этой сфере. Все задачи, которые поставлены перед банковской системой, закреплены в соответствующих нормативных актах, в постановлениях правления Национального банка, которые перед тем, как быть принятыми, обсуждаются со специалистами.

"Я и Президенту сегодня сказал, отметил, что одна из очень сильных сторон Национального банка, насколько я успел это понять, это сильная команда именно профессионалов, экономистов, банковских работников. И все решения, которые здесь принимаются, подвергаются прежде всего глубокой экспертной проработке. И при этом используются самые современные методики, алгоритмы, математические модели подсчетов тех или иных сценариев развития событий", - поделился председатель правления Нацбанка.

Исходя из факторов, которые важны для экономики страны с точки зрения участия банков в общеэкономических процессах были сформулированы соответствующие задачи для банковской системы. Они касаются прироста уровня инвестиционного кредитования, ограничения бесконтрольного роста кредитования физических лиц, депозитной политики банков для того, чтобы создавать устойчивую ресурсную базу, и процентных ставок по кредитам.

"Немногие знают о том, что в экономике деньги появляются не только через эмиссию. Деньги в экономике создаются в том числе и банковской системой через соответствующие мультипликаторы. И насколько ритмично и налаженно работает банковская система, от этого зависит в том числе и так называемое количество денег в экономике или широкая денежная масса. Помимо надзора за банковской деятельностью, за нами железно закреплены такие вопросы, как уровень золотовалютных резервов. Курс образования, валютная политика, курс нашей национальной валюты", - заявил Роман Головченко.

Подробнее о ситуации на финансовом рынке Беларуси смотрите в проекте "Разговор у Президента".