Областные "Дожинки-2025" принимают Лельчицы

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e75944a-f090-423e-aaab-bfb3bbb11570/conversions/c975bd21-f124-4aa0-bf95-9ea4d7932029-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e75944a-f090-423e-aaab-bfb3bbb11570/conversions/c975bd21-f124-4aa0-bf95-9ea4d7932029-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e75944a-f090-423e-aaab-bfb3bbb11570/conversions/c975bd21-f124-4aa0-bf95-9ea4d7932029-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e75944a-f090-423e-aaab-bfb3bbb11570/conversions/c975bd21-f124-4aa0-bf95-9ea4d7932029-xl-___webp_1920.webp 1920w

Фестиваль-ярмарку тружеников села Гомельской области "Дожинки-2025" 3 октября встречают Лельчицы. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников и гостей с праздником урожая.

"В этот день мы чествуем хлеборобов и отлично знаем, что за растущими колонками цифр в сводках с полей стоит титанический труд сельчан. В каждом собранном зернышке - частица вашей души, профессионализма и терпения. Гомельская земля ежегодно вносит значительный вклад в хлебный каравай страны. Вот и в нынешнем году, несмотря на раннюю посевную кампанию и дождливое лето, поля убраны, амбары загружены, перерабатывающие предприятия обеспечены сырьем. Это главная оценка работы агропромышленного комплекса области, лучшая награда за ваши усилия".

С размахом, по-народному тепло и с душой центр восточного Полесья принимает героев уборочной.

Гомельская область празднует "Дожинки-2025"

3 октября с самого утра в Лельчицах царит атмосфера праздника. Со всех уголков Гомельской области съезжаются гости, чтобы присоединиться к торжествам. Основные мероприятия фестиваля развернулись на центральной площади города.

Обновленный и помолодевший районный центр удивляет гостеприимством, праздничным убранством, изобилием фуд-кортов и тематических подворий. От каждого района свой местный колорит.

Вклад хлеборобов Гомельской области в общереспубликанский каравай - более миллиона тонн зерна. Средняя урожайность выше прошлогодней. Самую высокую дала озимая пшеница - 35 ц/га. 492 экипажа намолотили 1000 тонн, 74 достигли намолота в 2, 6 экипажей - 3 тыс. тонн. Чествование героев уборочной страды - кульминация торжеств. Комбайнеры, водители, работники зерносушильных комплексов - лидеров жатвы отметили заслуженными наградами.

Артем Потапенко, комбайнер ОАО "Тихиничи":

"Намолотил 2450 тонн зерна, работаю третий сезон на комбайне. На областных "Дожинках" уже второй год, в том году был в Корме - второе место занял в области, в этом - тоже второе место".

А еще сегодня в Лельчицах можно подкрепиться исконно белорусскими блюдами, купить сувениры и рассмотреть поближе сельскохозяйственную технику - работает выставка.

Это уже традиция - к празднику урожая дарить подарки. В Лельчицах накануне после реконструкции открыли хирургическое отделение, центр соцобслуживания, мост, также обновили автостанцию, порадовали новоселов сдачей 40-квартирного дома.