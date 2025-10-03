Образец для всех! В Кузбассе открыли вторую очередь Центра технической поддержки БЕЛАЗ

Машиностроители вносят значимый вклад в развитие экономики. При этом следуют реалиями времени. Знают, что важно не только производство техники, но и своевременный и качественный сервис. Именно поэтому в России сейчас активно создаем мультибрендовые центры.

В Кузбассе открыли вторую очередь Центра технической поддержки БЕЛАЗ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3fcffe1-1815-4885-b051-0631915d708e/conversions/9918bfd4-f5f2-4ab3-806b-eb7c4d474144-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3fcffe1-1815-4885-b051-0631915d708e/conversions/9918bfd4-f5f2-4ab3-806b-eb7c4d474144-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3fcffe1-1815-4885-b051-0631915d708e/conversions/9918bfd4-f5f2-4ab3-806b-eb7c4d474144-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3fcffe1-1815-4885-b051-0631915d708e/conversions/9918bfd4-f5f2-4ab3-806b-eb7c4d474144-xl-___webp_1920.webp 1920w

3 октября очередной объект появился в Кемеровской области.

Кузбасс - угольное сердце России. Регион занимает больше половины российского рынка черного золота. Его запасов хватит еще на 200 лет и даже больше. А значит, спрос на нашу технику будет оставаться высоким.

БЕЛАЗы на Кедровском угольном разрезе обосновались еще в советские времена

"Первый самосвал на разрезе Кедровский появился в марте 1966 года грузоподъемностью 27 тонн, - напомнил технический директор Кедровского угольного разреза Денис Данильченко. На сегодня мы не знаем другой техники, кроме БЕЛАЗ. Поэтому мы сотрудничаем с БЕЛАЗ уже более 60 лет и не представляем работу на своем разрезе без этой техники. У нас две основные марки БЕЛАЗ: это 75131 и БЕЛАЗ 75306. Они зарекомендовали себя с хорошей стороны. Мы и впредь будем их эксплуатировать".

Рыночная стратегия

В целом в регионе работают 3000 БЕЛАЗов. Понятно, что просто продажами здесь не обойтись, нужен качественный сервис - таков подход предприятия.

Сергей Лесин, гендиректор ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга:

"Мы оптимизируем затраты, связанные с обслуживанием нашей техники. Оптимизировать эти затраты можно только перенеся крупные ремонты в регионы, где эта техника эксплуатируется, что, собственно говоря, мы и делаем. Но просто перенести ремонты - это низкая эффективность, мы не достигнем необходимого результата. Поэтому именно здесь мы начали развивать направление восстановления узлов. Это наиболее приемлемый и эффективный способ снизить затраты наших потребителей на эксплуатацию нашей техники".

Центр технической поддержки БЕЛАЗа открыли в Кемеровской области в 2020-м. Сервис стал гораздо более оперативным, к тому же начали действовать специальные бригады, которые готовы выехать с ремонтом прямо на предприятии. Благодаря такому подходу продажи пошли вверх, самосвалов становилось в регионе все больше. Стало ясно - нужно расширяться. И если уже строить, то с расчетом и на других белорусских производителей.

Белорусские машины на Кузбассе - в мультибрендовом центре нашей техники

Белорусские машины на Кузбассе news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/053f4fa9-5778-4881-b96d-d80f3fd113e5/conversions/cd7af7e6-19f3-4325-ab07-0aa372663414-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/053f4fa9-5778-4881-b96d-d80f3fd113e5/conversions/cd7af7e6-19f3-4325-ab07-0aa372663414-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/053f4fa9-5778-4881-b96d-d80f3fd113e5/conversions/cd7af7e6-19f3-4325-ab07-0aa372663414-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/053f4fa9-5778-4881-b96d-d80f3fd113e5/conversions/cd7af7e6-19f3-4325-ab07-0aa372663414-xl-___webp_1920.webp 1920w

Новый объект - это плюс 70 рабочих мест. Специалисты прошли профильное обучение и будут заниматься не только продажами, но и сервисом. В унисон нашей стратегии - как нужно работать на российском рынке.

Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

"Безусловно, это образец для всех, как сегодня должен выглядеть мультибрендовый центр белорусской техники. Это именно та задача, которая ставилась главой нашего государства с тем, чтобы в одном месте было сосредоточено сервисное обслуживание, склад запасных частей, техническое обслуживание, модернизация этой техники, ремонт основных компонентов и узлов. И сегодня это образец не только для России, это образец для всего мира, каким образом нам необходимо развиваться".

Общие проекты в промышленности и сельском хозяйстве

Встреча с губернатором Кемеровской области news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d6e5347-f2d9-4398-8474-2d5a30ff7324/conversions/49958b62-d18f-43f2-ab8c-a8206678e9f4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d6e5347-f2d9-4398-8474-2d5a30ff7324/conversions/49958b62-d18f-43f2-ab8c-a8206678e9f4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d6e5347-f2d9-4398-8474-2d5a30ff7324/conversions/49958b62-d18f-43f2-ab8c-a8206678e9f4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d6e5347-f2d9-4398-8474-2d5a30ff7324/conversions/49958b62-d18f-43f2-ab8c-a8206678e9f4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Конечно, наши интересы на Кузбассе куда шире этого масштабного, но все-таки одного проекта. О совместных планах 3 октября говорили на встрече с губернатором области. Илья Середюк был в июне в нашей стране, встречался с Президентом и посещал ключевые предприятия. Поэтому не понаслышке знает: белорусское - значит, качественное.

Илья Середюк, губернатор Кемеровской области России:

"Повышение квалификации, повышение технологического суверенитета, а самое главное, независимость от поставки западноевропейских образцов техники, которые зачастую отличаются не всегда высоким качеством".

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be12c103-1a28-40e2-87a7-9028254f9d96/conversions/a19bcfb2-5f3e-43a9-a9ef-22c7269dff29-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be12c103-1a28-40e2-87a7-9028254f9d96/conversions/a19bcfb2-5f3e-43a9-a9ef-22c7269dff29-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be12c103-1a28-40e2-87a7-9028254f9d96/conversions/a19bcfb2-5f3e-43a9-a9ef-22c7269dff29-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be12c103-1a28-40e2-87a7-9028254f9d96/conversions/a19bcfb2-5f3e-43a9-a9ef-22c7269dff29-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"В полном объеме готовы обеспечить потребность отрасли не только в технике, но и в рамках взаимодействия по сельскохозяйственному направлению. Это вопросы поставки аминокислот, продукции нашей биотехнологической корпорации БНБК, премиксы, вопросы поставок оборудования в рамках строительства и модернизации молочнотоварных ферм".

Крепкая союзная экономика