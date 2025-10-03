3.69 BYN
Образец для всех! В Кузбассе открыли вторую очередь Центра технической поддержки БЕЛАЗ
Машиностроители вносят значимый вклад в развитие экономики. При этом следуют реалиями времени. Знают, что важно не только производство техники, но и своевременный и качественный сервис. Именно поэтому в России сейчас активно создаем мультибрендовые центры.
3 октября очередной объект появился в Кемеровской области.
Кузбасс - угольное сердце России. Регион занимает больше половины российского рынка черного золота. Его запасов хватит еще на 200 лет и даже больше. А значит, спрос на нашу технику будет оставаться высоким.
БЕЛАЗы на Кедровском угольном разрезе обосновались еще в советские времена
"Первый самосвал на разрезе Кедровский появился в марте 1966 года грузоподъемностью 27 тонн, - напомнил технический директор Кедровского угольного разреза Денис Данильченко. На сегодня мы не знаем другой техники, кроме БЕЛАЗ. Поэтому мы сотрудничаем с БЕЛАЗ уже более 60 лет и не представляем работу на своем разрезе без этой техники. У нас две основные марки БЕЛАЗ: это 75131 и БЕЛАЗ 75306. Они зарекомендовали себя с хорошей стороны. Мы и впредь будем их эксплуатировать".
Рыночная стратегия
В целом в регионе работают 3000 БЕЛАЗов. Понятно, что просто продажами здесь не обойтись, нужен качественный сервис - таков подход предприятия.
Сергей Лесин, гендиректор ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга:
"Мы оптимизируем затраты, связанные с обслуживанием нашей техники. Оптимизировать эти затраты можно только перенеся крупные ремонты в регионы, где эта техника эксплуатируется, что, собственно говоря, мы и делаем. Но просто перенести ремонты - это низкая эффективность, мы не достигнем необходимого результата. Поэтому именно здесь мы начали развивать направление восстановления узлов. Это наиболее приемлемый и эффективный способ снизить затраты наших потребителей на эксплуатацию нашей техники".
Центр технической поддержки БЕЛАЗа открыли в Кемеровской области в 2020-м. Сервис стал гораздо более оперативным, к тому же начали действовать специальные бригады, которые готовы выехать с ремонтом прямо на предприятии. Благодаря такому подходу продажи пошли вверх, самосвалов становилось в регионе все больше. Стало ясно - нужно расширяться. И если уже строить, то с расчетом и на других белорусских производителей.
Белорусские машины на Кузбассе - в мультибрендовом центре нашей техники
Новый объект - это плюс 70 рабочих мест. Специалисты прошли профильное обучение и будут заниматься не только продажами, но и сервисом. В унисон нашей стратегии - как нужно работать на российском рынке.
Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
"Безусловно, это образец для всех, как сегодня должен выглядеть мультибрендовый центр белорусской техники. Это именно та задача, которая ставилась главой нашего государства с тем, чтобы в одном месте было сосредоточено сервисное обслуживание, склад запасных частей, техническое обслуживание, модернизация этой техники, ремонт основных компонентов и узлов. И сегодня это образец не только для России, это образец для всего мира, каким образом нам необходимо развиваться".
Общие проекты в промышленности и сельском хозяйстве
Конечно, наши интересы на Кузбассе куда шире этого масштабного, но все-таки одного проекта. О совместных планах 3 октября говорили на встрече с губернатором области. Илья Середюк был в июне в нашей стране, встречался с Президентом и посещал ключевые предприятия. Поэтому не понаслышке знает: белорусское - значит, качественное.
Илья Середюк, губернатор Кемеровской области России:
"Повышение квалификации, повышение технологического суверенитета, а самое главное, независимость от поставки западноевропейских образцов техники, которые зачастую отличаются не всегда высоким качеством".
Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
"В полном объеме готовы обеспечить потребность отрасли не только в технике, но и в рамках взаимодействия по сельскохозяйственному направлению. Это вопросы поставки аминокислот, продукции нашей биотехнологической корпорации БНБК, премиксы, вопросы поставок оборудования в рамках строительства и модернизации молочнотоварных ферм".
Крепкая союзная экономика
И яркий момент дня - посадка новой аллеи дружбы. Сибирский кедр - настоящий долгожитель, 500 лет для него, что называется, программа минимум. Так что 3 октября создан хороший задел на будущее. Впрочем, это касается и всей экономической повестки. Благодаря таким проектам Беларусь и Россия вместе становятся только сильнее.