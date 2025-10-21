От большого метража к костюму - "Камволь" теперь делает ставку на готовую одежду

В середине октября Татьяна Лугина была назначена гендиректором ОАО "Камволь". В "Актуальном интервью" она поделилась, какая стратегия принесет предприятию хорошие результаты в будущем.

Предприятие планирует отойти от погони за объемами производства, делая ставку на высокомаржинальную продукцию и расширение розницы. "Мы понимаем, что сегодня не важен объем. Мы долгие годы все выжимали из "Камволя" 6 млн м ткани, думая, что вот эти метры помогут предприятию развиться, - заметила гендиректор. - Сегодня мы четко понимаем, что можно сделать и миллион метров. Вопрос в том, что это будет за ткань, какого состава и сколько будет стоить метр погонный. Это один вектор бизнеса, то есть качественные параметры".

Татьяна Лугина:

"Второй вектор бизнеса, и его нужно обязательно развивать, это готовая одежда. Мы понимаем, что сегодня масс-маркета много. Хороших деловых мужских и женских костюмов в Беларуси из отечественных тканей мало. И понятно, имея пять магазинов, это не та розница, которую сегодня должно иметь это предприятие".

Она также рассказала о еще одном направлении - школьной форме: "В этом году "Камволь" выпустил первую коллекцию школьной одежды, даже с опозданием выпустили. Но, тем не менее, 67 % из этой коллекции реализовалось. Это говорит о том, что тема делового школьного костюма тоже должна быть здесь".

"Поэтому здесь сегодня какая задача? Не циклиться на метраже, важно сформировать такую стратегию, чтобы добавочная стоимость была больше, выручка была больше, соответственно, доходная часть на развитие предприятия была больше, - резюмировала Татьяна Лугина. - Над этим мы будем трудиться".