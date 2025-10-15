От первого самосвала до мультибрендовых центров - как БЕЛАЗ покорил Кузбасс

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1db3713b-bcf6-452e-baf9-02386d3a4e4f/conversions/5145bac5-5797-4377-9c6a-ff79e0581696-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1db3713b-bcf6-452e-baf9-02386d3a4e4f/conversions/5145bac5-5797-4377-9c6a-ff79e0581696-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1db3713b-bcf6-452e-baf9-02386d3a4e4f/conversions/5145bac5-5797-4377-9c6a-ff79e0581696-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1db3713b-bcf6-452e-baf9-02386d3a4e4f/conversions/5145bac5-5797-4377-9c6a-ff79e0581696-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Беларусь делает ставку на сотрудничество с регионами России. Наша стратегия - учитывать местные особенности каждого.

Благодаря такому подходу выстраиваем отношения не только с теми, кто географически рядом. Порой нас разделяют тысячи километров, но это не помеха крепким дружеским и экономическим связям. За одним из примеров отправляемся в Сибирь. В пять часов на самолете и добро пожаловать в Кузбасс.

В 1932 году на карте появился город Кемерово. Этот город стал очень быстро расти, конечно, за счет угольной промышленности. И хоть первый угольный пласт здесь обнаружили еще в XVIII веке, раскрутили добычу до промышленных масштабов именно при Советах. Кузбасс стал энергетической базой всего СССР. Настоящий расцвет пришел уже после войны, с необходимыми технологиями и техникой, что важно, белорусской.

"Небольшой БЕЛАЗ является своего рода промышленным памятником. Сейчас мы привыкли, что в Кузбассе работает очень крупная техника грузоподъемностью от 230 до 300 т. Но долгое время в 1990-е, даже в конце 1980-х работали такие малыши грузоподъемностью около 30 т. Его использовали для погрузки породы, также для погрузки полезных ископаемых", - рассказала завотделом музея "Красная Горка" Татьяна Карнаухова.

Приятно, что такую историю здесь очень бережно хранят. Есть и практическое применение. Можно увидеть, какой заметный шаг вперед сделала белорусская техника.

Кузбасс и сейчас сохраняет гордое звание угольного сердца России. Регион занимает больше половины рынка такого черного золота. Его запасов хватит еще на 200 лет и даже больше. А значит, спрос на нашу технику будет оставаться высоким.

"Первый самосвал на Кедровском разрезе появился в марте 1966 года. Его грузоподъемность была 27 тонн. На сегодня мы не знаем другой техники, кроме БЕЛАЗ, поэтому мы сотрудничаем с заводом уже более 60 лет и не представляем работу на своем разрезе без этой техники", - отметил технический директор Кедровского угольного разреза Денис Данильченко.

И это только один разрез. А только представьте, насколько огромный весь Кузнецкий угольный бассейн. Его площадь больше 25 тыс. кв. км. Или проще, как вся Гродненская область. На этой территории работает 3 тыс. наших БЕЛАЗов. Понятно, что бренд БЕЛАЗ стал для Кузбасса уж очень родным. И просто обычными продажами здесь не обойтись, нужен качественный сервис. Такова стратегия предприятия.

Центр технической поддержки БЕЛАЗа открыли в Кемеровской области еще в 2020 году. Сервис стал гораздо более оперативным. К тому же начали действовать специальные бригады, которые готовы выехать с ремонтом прямо на площадки предприятий. Благодаря такому подходу продажи пошли вверх. Самосвалов становилось в регионе все больше. Стало ясно, что нужно расширяться. И если уж строить, то с расчетом и на других белорусских производителей.

Новый объект - это плюс 70 рабочих мест. Специалисты прошли профильное обучение и будут заниматься не только продажами, но и сервисом. В унисон нашей стратегии - как нужно работать на российском рынке.

"Безусловно, это образец для всех, как сегодня должен выглядеть мультибрендовый центр белорусской техники. Это именно та задача, которая ставилась главой нашего государства, чтобы в одном месте было сосредоточено сервисное обслуживание, склад запасных частей, техническое обслуживание, модернизация этой техники, ремонт основных компонентов и узлов. И сегодня это образец не только для России, это образец для всего мира, каким образом нам необходимо развиваться", - подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Александр Рогожник.

Почему этот центр настоящий образец? Все дело в комплексном подходе. Здесь и здоровье проверят, и необходимым навыкам обучат с помощью виртуальной реальности.

Но все это уже было при запуске первой очереди центра. Теперь новый этап. И это не просто расширение площадей, а еще и обновление технологической базы.

Современный сервис - это не просто подкрутить гайки, а умение совершить сложные технологические операции оперативно, но не в ущерб качеству. Для этого важно строить такие современные объекты, где важен не только фасад, но еще и начинка. Когда попадаешь в новый центр, то будто переносишься в Жодино, он выглядит как огромный завод. Но на самом деле это не совсем так. Все-таки в центре цель не выпускать новую продукцию, а обслуживать, ремонтировать и дарить вторую жизнь уже действующей технике. Хотя, как говорят сами работники центра, белорусская техника уже на старте надежная. Главное относиться к ней бережно и находить правильный подход.

БЕЛАЗ сегодня знают во всем мире только благодаря тому, что нам удалось сохранить советское наследие и значительно его приумножить. Это сейчас звучит как данность. Еще четверть века назад ситуация была совсем другой.

В 1998 году Александр Лукашенко в непростое для России время - экономический кризис, дефолт, забастовки - посетил Кузбасс. Именно тогда и было подписано первое соглашение о сотрудничестве. С тех пор связи только крепнут и приносят плоды. Хотя возможностей прибавить в совместной экономике, уже не просто торговле, еще много. Опять же, расширить линейку техники. Об этом говорил глава государства, принимая во Дворце Независимости губернатора Кемеровской области.

С нашей стороны есть целый ряд предложений, которые ограничиваются не только техникой.

"В полном объеме готовы обеспечить потребности отрасли в рамках взаимодействия по сельскохозяйственному направлению. Это вопросы поставки аминокислот, продукции биотехнологической корпорации БМБК, вопросы поставок оборудования в рамках строительства и модернизации молочно-товарных ферм", - сказал заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич.

В рамках переговоров прозвучало приглашение на "Белагро-2026". Известный форум - хорошая возможность ознакомится с достижениями нашего АПК.