От сэндвичей в Дагестане до эскимо в Москве: какое белорусское мороженое едят в разных регионах

Первый заместитель генерального директора производственной компании Иван Добудько в "Актуальном интервью" рассказал о предпочтениях зарубежных покупателей мороженого, отметив, что требования к форме и вкусу продукта сильно различаются в зависимости от региона.

"Интересно, что вкусовые предпочтения, и даже по форме продукта, у каждого свои. Возьмем, к примеру, Россию, в Дагестане едят одну форму продукта - сэндвичи. У них вот такая культурная привычка. Краснодарский край ест рожки. Москва кушает только эскимо. Ближе к северу едят стаканчик", - пояснил заместитель гендиректора компании. Он отметил, что в более жарких регионах предпочитают лед (замороженные соки), так как молочные продукты воспринимаются тяжелее.

Иван Добудько:

"Основные объемы (продукции - ред.), конечно, уходят на российский рынок. Это главный наш партнер, союзник, как в политическом, так и в нашем экономическом плане. Там проще договариваться, там точно такие же люди, как и мы".

При этом заместитель гендиректора выделил Китай как перспективный, но требовательный рынок: "Китайский рынок в основном ест классику. То есть у него классические вкусовые предпочтения. Но китайский рынок очень большой и очень много потребляет".

Для успешной работы с Китаем, по словам эксперта, необходимы значительные производственные мощности: "К китайскому рынку нужно готовиться. Нужны отдельные производственные мощности. При поставке туда любого продовольствия либо техники самое главное - обеспечить спрос. То есть предложение должно быть выше, чем Китай может потребить".

Иван Добудько объяснил, что дефицит продукции в Китае может привести к потере доверия: "В случае если продукция проваливается в дефицит, и этот дефицит больше двух недель, то китайцы перестают покупать эту продукцию. Она у них падает в рейтинге".