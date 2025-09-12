Премиальный рынок ушел к Китаю: эксперт раскрыл провал санкций ЕС против России

Первый заместитель генерального директора производственной компании Иван Добудько в "Актуальном интервью" назвал санкции и утрату российского рынка ключевыми причинами экономических трудностей в Европе.

"Прежде всего, это санкционный бумеранг. Они (европейцы - ред.) сами себе выстрелили в ногу", - заявил заместитель гендиректора компании, подчеркивая негативное влияние санкций на европейскую экономику.

Иван Добудько:

"Российский рынок считается в мире премиальным. Туда все продается гораздо дороже. И, безусловно, когда они (европейцы - ред.) отрезали основного потребителя - Россию, РФ очень быстро их заменила китайскими автомобилями. Китайцы молодцы в этом плане, они очень быстро адаптировали свои мощности под захват российского рынка. Дали доступные автомобили, вошли в средний плюс сегмент".