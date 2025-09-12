3.64 BYN
3.08 BYN
3.61 BYN
Премиальный рынок ушел к Китаю: эксперт раскрыл провал санкций ЕС против России
Первый заместитель генерального директора производственной компании Иван Добудько в "Актуальном интервью" назвал санкции и утрату российского рынка ключевыми причинами экономических трудностей в Европе.
"Прежде всего, это санкционный бумеранг. Они (европейцы - ред.) сами себе выстрелили в ногу", - заявил заместитель гендиректора компании, подчеркивая негативное влияние санкций на европейскую экономику.
Иван Добудько:
"Российский рынок считается в мире премиальным. Туда все продается гораздо дороже. И, безусловно, когда они (европейцы - ред.) отрезали основного потребителя - Россию, РФ очень быстро их заменила китайскими автомобилями. Китайцы молодцы в этом плане, они очень быстро адаптировали свои мощности под захват российского рынка. Дали доступные автомобили, вошли в средний плюс сегмент".
По его словам, Китай не только заместил европейские товары, но и превзошел их по качеству: "Китайцы сейчас заместили полностью оборудования: пищевые, молочные, упаковочные, фасовочные. И если пару лет назад оно могло не дотягивать до какого-то европейского качества, то сегодня европейское качество уже уступает китайскому".