Первая бренд-зона белорусских производителей появилась в Москве

В российской столице открылась первая бренд-зона белорусских производителей. Площадкой стала ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой.

Новый формат "магазин в магазине" реализуется в рамках Меморандума о стратегическом сотрудничестве.

Каждый стенд оформлен в национальном стиле Беларуси, элементы дизайна отражают культурные традиции нашей страны, поэтому покупатели смогут не только выбрать устройства, но и погрузиться в атмосферу белорусской земли.

Этот проект расширит возможности отечественных предприятий по реализации своей продукции на российском рынке, а также повысит узнаваемость и конкурентоспособность белорусских брендов.

До конца 2025 года российская компания планирует открыть еще как минимум одну подобную зону в Москве, а далее в случае успешной апробации проект будет масштабирован на магазины сети в других городах России.