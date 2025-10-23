Первые контракты подписаны на полях аграрного форума Беларуси и Казахстана

Более сотни компаний из Беларуси и Казахстана обсуждают новые проекты на первом аграрном форуме двух стран в Астане. Уже подписаны и первые контракты.

В Астане на форуме бизнес Беларуси и Казахстана знакомится друг с другом. Точнее, бизнес, который завязан в аграрном деле. Да, понятно, что на этом рынке мы работаем не первый год, но важно все же обсудить современные тенденции в развитии отрасли. Поэтому и был организован первый аграрный белорусско-казахстанский форум. Ведь у каждой страны есть свои сильные стороны, и важно объединять их.

Казахстан - аграрная страна, ей интересны машины, а также новые современные технологии, и белорусы готовы ими делиться. Об этом сегодня говорят на аграрном форуме, и к этому времени уже подписаны первые соглашения, например, по очередной партии и белорусских продуктов питания, например, мясной, молочной продукции. От сахарных производителей тоже будут новые партии поставок.

Подписан меморандум о развитии сотрудничества в науке - по семенам

Еще подписан меморандум о развитии сотрудничества в науке - по семенам. Это тоже важно для хороших урожаев. Первая часть пленарного заседания завершена. Прошли первые B2B-переговоры. Скоро вторые, третьи. Безусловно, компаниям интересно пообщаться друг с другом.

Белорусские производители привезли не только свои презентации на форум, но и на выставки, на этой площадке проходит и выставка KazAgro. На выставке Беларусь представила свои разработки, решения, которыми готова поделиться.

Например, боксы для содержания цветов пользуются популярностью. Они работают на некоторых фермах Казахстана. Форум - главная задача, чтобы бизнес встречался, общался, чтобы это был такой мост, где встречаются идеи, ведь работать нужно вдолгую. Об этом говорил наш первый вице-премьер на открытии аграрного форума в Астане.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси: "Заключать контракты на квартал или на год - это нерационально, нецелесообразно и неэффективно. Сегодня в мире, если вы хотите сохранить себя на рынке, в данном случае Казахстана, работают средние и долгосрочные контракты. Поэтому у вас еще время есть. Три-пять лет думайте, обсуждайте с партнерами и подписывайтесь. В противном случае это бесперспективно".

Что касается совместных производств, на территории Казахстана они уже есть. Мы вместе собираем тракторы и комбайны и работаем для аграриев Казахстана.





