Первые контракты подписаны на полях аграрного форума Беларуси и Казахстана
Более сотни компаний из Беларуси и Казахстана обсуждают новые проекты на первом аграрном форуме двух стран в Астане. Уже подписаны и первые контракты.
В Астане на форуме бизнес Беларуси и Казахстана знакомится друг с другом. Точнее, бизнес, который завязан в аграрном деле. Да, понятно, что на этом рынке мы работаем не первый год, но важно все же обсудить современные тенденции в развитии отрасли. Поэтому и был организован первый аграрный белорусско-казахстанский форум. Ведь у каждой страны есть свои сильные стороны, и важно объединять их.
Казахстан - аграрная страна, ей интересны машины, а также новые современные технологии, и белорусы готовы ими делиться. Об этом сегодня говорят на аграрном форуме, и к этому времени уже подписаны первые соглашения, например, по очередной партии и белорусских продуктов питания, например, мясной, молочной продукции. От сахарных производителей тоже будут новые партии поставок.
Подписан меморандум о развитии сотрудничества в науке - по семенам
Еще подписан меморандум о развитии сотрудничества в науке - по семенам. Это тоже важно для хороших урожаев. Первая часть пленарного заседания завершена. Прошли первые B2B-переговоры. Скоро вторые, третьи. Безусловно, компаниям интересно пообщаться друг с другом.
Белорусские производители привезли не только свои презентации на форум, но и на выставки, на этой площадке проходит и выставка KazAgro. На выставке Беларусь представила свои разработки, решения, которыми готова поделиться.
Например, боксы для содержания цветов пользуются популярностью. Они работают на некоторых фермах Казахстана. Форум - главная задача, чтобы бизнес встречался, общался, чтобы это был такой мост, где встречаются идеи, ведь работать нужно вдолгую. Об этом говорил наш первый вице-премьер на открытии аграрного форума в Астане.
Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси: "Заключать контракты на квартал или на год - это нерационально, нецелесообразно и неэффективно. Сегодня в мире, если вы хотите сохранить себя на рынке, в данном случае Казахстана, работают средние и долгосрочные контракты. Поэтому у вас еще время есть. Три-пять лет думайте, обсуждайте с партнерами и подписывайтесь. В противном случае это бесперспективно".
Что касается совместных производств, на территории Казахстана они уже есть. Мы вместе собираем тракторы и комбайны и работаем для аграриев Казахстана.
Беларусь и Казахстан будут вместе собирать фронтальные погрузчики
Но в планах еще одно открытие предприятия уже в следующем году. Говорят, все документы подписаны, так что ему точно быть. Это вместе собирать фронтальные погрузчики. Продаем мы на рынке их 8 лет для строительных компаний и сельхозорганизаций, и они пользуются колоссальным успехом. И вот сейчас планируем выпускать эти машины здесь, на рынке Казахстана, увеличивая каждый год степень локализации именно на этом рынке, поставляя из Беларуси, может, по прошествии нескольких лет только машинокомплекты.
Так что новых проектов становится все больше в нашем сотрудничестве, но об этом сейчас как раз-таки и говорят на аграрном форуме.