Поставка лифтов, продуктов питания. Сотрудничество Беларуси с Хабаровским краем обсудили в Могилеве

Хабаровский край заинтересован в поставках техники, лифтового оборудования, продуктов питания и потребительских товаров.

Такие направления торгово-экономического сотрудничества обсудили 16 октября в Могилеве на совместном заседании рабочие группы Беларуси и Хабаровского края. За последние годы товарооборот между регионами увеличился в 1,7 раза.

Гости из России в Могилеве посетили предприятие "Технолит". С хабаровскими предприятиями завод работает уже более 10 лет.

Андрей Бодяко, замдиректора предприятия "Технолит":

"Наши изделия работают в двигателях высокой мощности, потребность в этих изделиях, в том числе для росфлота, ж/д остается высокой, поэтому партнерство с Хабаровским краем планируем и дальше наращивать".

"Сегодня ознакомились и с предприятием по металлообработке. Мы увидели, что точки роста есть, - рассказал Дмитрий Демешин, губернатор Хабаровского края России. - Отсюда с могилевского предприятия его продукция поставляется к нам на хабаровские заводы. И это мы тоже будем развивать, в том числе посредством госзаказов, потому что продукция двойного назначения может использоваться в разных видах промышленных технологий".

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

"Те вопросы, которые мы рассматривали в рамках нашей рабочей группы, - промышленность, агропромышленный комплекс. Большое внимание мы уделили нашей молодежи. И вот наши контакты на протяжении многих лет показывают, что расстояние не помеха. Самое главное, чтобы был обоюдный интерес, было желание, чтобы мы все думали, как это правильно сделать, лучше, чтобы было выгодно всем, и мы это обязательно сделаем".

Также есть заинтересованность в укреплении культурных и туристических связей, совместной работе в сфере молодежной политики. Отметим, Могилев и Хабаровск - города-побратимы.