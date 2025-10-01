Производители овощей формируют стабфонды страны - как спорится работа на полях юга Беларуси

Как раз сейчас отечественные производители плодоовощной продукции формируют стабфонды страны. Этой осенью в Гомельской области положат на хранение 18 тысяч тонн моркови, капусты, свеклы, картофеля, лука, яблок. Стоит задача насытить рынок и дать соцсфере отечественные овощи, чтобы уйти от витаминного импорта.

Как спорится работа на овощных плантациях и как только что собранной продукцией заполняются хранилища - в сюжете из Гомельской области.

Морковь заслуженно считают кладовой каротина. На полях “Брилево” с одного гектара в среднем собирают 600 центнеров. Экспериментируют с пятью адаптированными к белорусским широтам гибридами. При строгом соблюдении агротехнических сроков и правильном уходе дают хороший урожай.

Ирина Копысова, агроном КСУП "Брилево":

"Старались делать посев в несколько приемов, чтобы получить и раннюю, и чуть более позднюю морковь. Если ее правильно собрать, уложить аккуратно, не травмируя, соблюдать температурный режим в хранилище, она будет очень хорошо лежать".

Полноценный борщевой набор в открытом грунте хозяйство выращивает на площади в 380 гектаров. Пока не пришли заморозки, уборку нужно ускорять. При оптимальной сухой погоде корнеплод сохранит товарный вид и будет лежать долго. В помощь брилевским овощеводам трудовой студенческий десант.

Даниил Колосов, студент Белорусского государственного университета транспорта

"Начинаем работу в 8:30. Собираем морковку. Если она красивая, ровная без сколов, без отростков, то это стандарт".

Водитель ОАО "Гомельхимсервис" Ян Сенцов рассказал, что они стараются быстрее убрать до дождей. "Возим на хранилище, на склады. В день бывает 10-12 тонн", - отметил он.

Овощехранилища готовы к межсезонью

В горячий заготовительный сезон на полную мощность работают сортировочные линии. Урожай с полей досушивают, еще раз перебирают, фасуют и отправляют на длительное хранение. Кладезь витаминов - капусту - складывают в сетки по 35 килограммов каждая.

Ирина Алексеенко, овощевод КСУП "Брилево":

"Капусту зачищаем. Верхние листы нужно снимать, чтоб она была сверху красивая, без всяких повреждений. Обрезаем кочерыжку, чтоб она была ровная, гладкая, чтоб в сетке не повредилась другая капуста".

Иван Лозко, овощевод КСУП "Брилево":

"Хранится нормально, не гниет до самой весны".

В торговую сеть продукция отгружается уже сейчас, но основные объемы стабфонда для социальной сферы пролежат в хранилищах, аттестованных под каждый вид продукции, до апреля-мая.

Для того чтобы овощи не теряли качество, в камерах хранения выдерживают определенный микроклимат. В этой, к примеру, где хранится лук, температура строго от нуля до плюс 4, влажность - 80 %.

Задача - уйти от импорта

Чтобы уйти от импорта, важно заготовить достаточные объемы составляющих борщевого набора. От этого напрямую зависит, будут ли демократичными цены в магазинах.

Сергей Альчиков, замдиректора КСУП "Брилево"

Сергей Альчиков, замдиректора КСУП "Брилево":

"Заключены договора с торговыми сетями плюс бюджетные организации, мы должны обеспечить согласно графику выборки. По срокам нам необходимо еще 2-3 недели для завершения работ в полном объеме по уборке овощей".