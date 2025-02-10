Как инновационные подходы помогают белорусским предприятиям быть в тренде?

Сохранение традиций и внедрение инноваций позволяют белорусским предприятиям выпускать качественную, конкурентную продукцию.

Пятилетка качества, объявленная главой государства, - стимул для белорусских производителей держать высокую планку, ориентир для работы всех отраслей экономики. Марина Романовская отправилась на предприятия, которые удостоены Государственного знака качества.

Какие задачи стоят перед трудовыми коллективами - далее в репортаже.

Обладатели Знака качества - это известные, признанные покупателем марки, которые не нуждаются в представлении. Продукция отвечает важнейшим показателям, таким как безопасность, экологичность, инновационность, технологичность и эстетичность.

Все это гармонично переплетено в льняных изделиях. Северный шелк капризный и требовательный. За мягкостью тканей - рассказывают на Оршанском льнокомбинате - огромный труд. За 95 лет, а именно столько предприятию исполняется в этом году, было много наград.

Одну из самых важных - Государственный знак качества - представители большого коллектива получили из рук Президента.

Вот он, льняной комплект авторства местных модельеров-разработчиков, который выдержал крайне высокую конкуренцию.

В цехах - полный цикл переработки: от волокна до готового изделия. На Оршанском льнокомбинате создают текстильные коллекции, шьют одежду. Потенциал предприятия-гиганта, заложенный еще в 30-х, не растеряли, а только укрепили. Все это стало возможным благодаря колоссальной поддержке государства. И теперь, сохраняя традиции, здесь успешно экспериментируют с тканями, цветовыми решениями, доказывая - белорусское всегда в моде.

Значительно расширили сотрудничество с российскими регионами и стали ближе к белорусскому покупателю. За 2024-й в два раза приросли по количеству магазинов в нашей стране. В планах - открыть еще 8 в этом году. Благодаря ребрендингу натуральные ткани заиграли по-новому.

Производить свое, качественное и узнаваемое - это белорусский ответ на вызовы времени. На этом акцентирует внимание Александр Лукашенко, вручая высокую награду белорусским производителям. Глава государства отмечает: трудолюбие, интеллект и дисциплина - наш основной ресурс.

Объявленная пятилетка качества - очередная планка, и очень высокая, заявил Президент. По его словам, она не просто станет ориентиром для работы отраслей экономики, но коснется всех сфер государства и общества. "Цель - обеспечить новое качество нашей жизни, стремление к которому должно стать образом мышления, национальным стилем, если хотите, передаваться из поколения в поколение", - заявил белорусский лидер.

Этими принципами и руководствуется завод «Гомельдрев». Расширяют ассортимент. И если шлифованные и ламинированные плиты идут, в основном, для изготовления мебели, то из этих - самой высокой плотности - делают современные напольные покрытия. Несколько этапов прессования, охлаждение и шлифовка – ближе к финишу на плиту наносят три защитно-декоративных слоя и снова под пресс. Технология позволяет получать качественную продукцию.

Продукцию из Гомельской области оценили покупатели десятка стран. Наиболее тесно сотрудничают с Россией и Казахстаном.