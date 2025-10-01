Прямое авиасообщение может связать Калининград с Гродно и Брестом

На "ИННОПРОМ. Беларусь" побывали более 40 российских делегаций. Для многих приезд в белорусскую столицу - повод сверить долгосрочные планы сотрудничества.

Минск и Калининград наметили подходы к росту взаимной торговли (переговоры прошли в правительстве.) В российском регионе известна наша техника - в 2025 году Калининград уже закупил партию тракторов и других машин. А сейчас во время визита гости ознакомились с парком техники для мелиорации. Регион готовит программу по модернизации системы мелиорации и приглашает белорусов к участию в проектных работах.

Калининград близок нам и исторически, и географически (здесь одна из самых больших белорусских диаспор). И даже несмотря на санкционные преграды, которые усложнили логистику, нам удается поддерживать торговлю на высоком уровне. Главное, есть взаимный интерес работать сообща в разных сферах.

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Намечены сегодня серьезные подходы к увеличению товарооборота, которые обозначаются нахождением Калининградской области вдалеке от Российской Федерации. И мы, самые близкие белорусские партнеры, можем обеспечить ряд вопросов, которые необходимы данному региону. Но в то же время и получить все необходимое из Калининграда для того, чтобы сегодня Республика Беларусь удовлетворяла потребность в различных направлениях".

"Несмотря на те ограничения логистические, которые создают наши недружественные соседи, мы переходим на новый уровень развития наших отношений во всех абсолютно сферах. Сегодня Беларусь вышла на второе место по внешнеторговому обороту. Уже доля достигает 10 %. Это достаточно существенно. И мы видим потенциал развития дальнейший, потому что только за прошедшее полугодие у нас по продовольственным товарам товарооборот вырос почти в два раза, по сельхозтехнике и оборудованию - в 1,6 раза", - рассказал Алексей Беспрозванных, губернатор Калининградской области России.